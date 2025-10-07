Publicidad
Renacer
El cumpleños fatal de Bahar: está peor que nunca
La esperada fiesta de cumpleaños de Bahar se transforma en una noche amarga, cargada de tristeza y descontrol por no poder compartirla con Evren.
Aunque parecía una celebración especial en Renacer, Bahar termina completamente desbordada. La decepción por no ver a Evren desencadena una noche de alcohol, lágrimas y caos.
La protagonista se enfrenta a sus emociones más oscuras, incapaz de ocultar su dolor. Una noche que deja huella y que podría cambiar el rumbo de su historia con Evren.