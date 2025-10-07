El cumpleños fatal de Bahar: está peor que nunca

Aunque parecía una celebración especial en Renacer, Bahar termina completamente desbordada. La decepción por no ver a Evren desencadena una noche de alcohol, lágrimas y caos.

La protagonista se enfrenta a sus emociones más oscuras, incapaz de ocultar su dolor. Una noche que deja huella y que podría cambiar el rumbo de su historia con Evren.