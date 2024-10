Arguiñano desvela el truco para cocer las berenjenas en menos de 10 minutos

¿No creías que fuese posible? Lo es. Karlos Arguiñano ha desvelado su truco infalible para cocer las berenjenas en apenas 8 minutos. ¿Sabes cómo?

Este ha sido el primer paso que ha dado el cocinero para preparar las berenjenas rellenas de bacalao. Ha sido tan rápido y fácil que después ha tenido tiempo de sobra para expresar todo su entusiasmo.

Y es que la receta de berenjenas rellenas de bacalao que ha elaborado es tan espectacular que Arguiñano se ha atrevido a asegurar: "No solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños".

¿Será verdad? No te pierdas el vídeo.