¿Cuánto llegaremos a pagar por el litro de carburante? Hablamos con un experto energético: "Calculo que en 10 días, 2 semanas, el precio llegará a 3 euros"

El conflicto bélico de Oriente Próximo sigue generando consecuencias económicas a nivel mundial. Una de las principales es la subida del precio de los carburantes. En muchas estaciones de servicio, el precio ya supera los 2 euros el litro y podría llegar a los 3. El barril de Brent, que es el barril de referencia para Europa, ya supera los 100 dólares e Irán amenaza con que podría alcanzar los 200.

El gobierno de Trump se ha querido pronunciar sobre la escalada de precios. "Diría que es bastante improbable que el precio del barril alcance los 200 dólares, pero ahora estamos centrados en la operación militar y en resolver el problema. Es necesario reabrir el estrecho de Ormuz y lo reabriremos", ha dicho Chris Wright, Secretario de Energía de Estados Unidos.

En este punto, uno de los mayores beneficiados es Putin. El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado un cambio de postura respecto al petróleo ruso, que ha dicho que se levantarán temporalmente las sanciones a Rusia para hacer frente a la subida de los precios.

"Calculo que el precio llegará a 3 euros"

Para entender hasta qué punto podrían subir los precios de los carburantes hablamos con José Luis Martín López, CEO del grupo energético MLC. "Ahora mismo en las estaciones de servicio, los precios pueden estar entre 2,10 y 2,30 más o menos. Algunas estaciones de servicio están algo más económicas porque todavía tienen stock anterior e irán subiendo. Si seguimos en la trayectoria que estamos, si sigue subiendo el barril de Brent y sigue la especulación de las grandes petroleras, pues obviamente yo calculo que en cuestión de 10 días, 2 semanas, perfectamente estará a 3 euros", ha dicho.

El precio del Brent, en el punto de mira

Una de las claves que explican la subida de los precios de los carburantes es el incremento del coste del barril de Brent. "Ahora mismo tenemos el barril a 100 dólares, pero si el barril se pone a 200, como quieren los iraníes, el precio se pondrá a 4,50 el litro", ha alertado el experto energético, que prevé una "catarsis en la economía" si eso sucede porque "no hay economía que aguante eso".

Otra de las claves, según señala el experto, es la "especulación de las grandes petroleras con el producto". "Antes de que la guerra estallara, todas las grandes petroleras tenían stock. Todos los depósitos fiscales estaban llenos. Las refinerías que hay en España estaban funcionando. Ese producto que han subido, ¿Dónde está? Está más alto de precio, porque están especulando. Estamos yendo a un monopolio y ese monopolio está jugando con los precios como quiere", ha dicho.

Por último, el experto energético ha puesto el foco en el precio del gas. "Nosotros tenemos la suerte en España de que tenemos un gasoducto conectado con el principal productor, que es Argelia. A nosotros los precios no nos deberían influir como a otros países y está afectando igual", ha concluido.

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