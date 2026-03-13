El artista almeriense ha vuelto a dejarse ver ante las cámaras después de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida. David Bisbal perdió el pasado mes de febrero a su padre, José "Pepe" Bisbal, quien llevaba años luchando contra el alzhéimer.

En su reaparición pública en Madrid, en un evento de la firma Refeel, el cantante se mostró tranquilo y agradecido por el cariño recibido durante estas semanas: "Bien, todo bien, ya empezando a trabajar y preparando todo".

David Bisbal hablando con la prensa en Madrid | Gtres

Bisbal explicó que poco a poco está retomando su rutina profesional y que se siente arropado por su entorno en esta etapa tan dura. "Ya todo muy bien y muy acompañado, gracias a Dios", añadió ante los medios.

Durante su corto encuentro con la prensa, el artista también quiso agradecer las numerosas muestras de apoyo que ha recibido desde que se conoció la noticia del fallecimiento de su padre. "Absolutamente, de todos los medios de comunicación, de la Federación de Boxeo también… todo muy bien. Ha sido muy bonito todo".

David Bisbal en un evento de la marca Refeel | Gtres

José Bisbal fue una figura muy querida en Almería y tuvo una importante papel en el mundo del deporte. Fue boxeador y llegó a ser campeón de España, un logro que marcó gran parte de su vida y por la que era muy respetado.

Antes de despedirse de la prensa y meterse en el coche, David Bisbal quiso enviar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le han acompañado en este momento tan duro. "Os lo agradezco, un beso muy fuerte".

Con estas palabras, el cantante retoma poco a poco su actividad profesional mientras continúa afrontando el duelo por la pérdida de su padre, arropado por su familia y por el cariño de sus seguidores.