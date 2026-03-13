Para 4 personas
¡Se le hace la boca agua! Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de hojaldre relleno de carrilleras y manzana
Esta receta de hojaldre relleno de carrilleras y manzana que ha elaborado Joseba Arguiñano es una combinación perfecta donde lo dulce y lo salado viene equilibrado a partes iguales. ¡Karlos Arguiñano no se ha podido resistir!
Al derretir la mantequilla, a veces coge un color dorado que aporta mucho sabor, con notas tostadas que recuerda a la nuez o a la avellana. Ten cuidado de que no se queme.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 carrilleras de cerdo
- 5 dientes de ajo
- 1 puerro
- 2 cebollas
- 2 cucharadas de harina de maíz refinada
- 1,5 l de caldo de carne
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Para el hojaldre relleno:
- 2 láminas de hojaldre
- 2 manzanas reineta
- 60 g de azúcar moreno
- 20 g de mantequilla
- 40 g de nueces
- Zumo de medio limón
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 huevo
Elaboración
Para hacer las carrilleras, calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Limpia las carrilleras de grasa y de nervios. Salpimiéntalas, introdúcelas en la olla y dóralas por los dos lados. Pela y pica los ajos, las cebollas y el puerro. Introduce las hortalizas en la olla y deja pochar durante 6-8 minutos. Vierte el caldo. Cierra la olla y cocina durante 12-15 minutos desde que suba la válvula de seguridad.
Retira las carrilleras a una bandeja y parte cada una en dos trozos. Cuela el caldo de la cocción ayudándote de un colador y un cucharón para sacar bien todo el jugo.
Pon a reducir este jugo. Cocina a fuego moderado hasta que apenas quede un cuarto del volumen inicial. Diluye la harina de maíz en agua fría y añádela para espesar la salsa.
Derrite la mantequilla en una sartén. Pela las manzanas, retírales el corazón y córtalas en trozos de bocado. Introduce la manzana en la sartén y saltéala durante 5 minutos aproximadamente. Incorpora el azúcar y la canela, y cocínala durante 5-6 minutos más, para que caramelice. Añade el zumo de limón para disolver y desprender los jugos caramelizados y restos pegados en el fondo.
Trocea las nueces y tuéstalas en una sartén sin aceite. Reserva.
Corta las láminas de hojaldre en 4 trozos cada uno. Pon 4 pedazos de carrillera sobre cada trozo. Coloca encima unos bocados de manzana, un puñadito de nueces y un chorrito de la salsa reducida. Cubre con otro trozo de hojaldre y sella los bordes con ayuda de un tenedor. Pincha la superficie con un cuchillo. Repite la operación hasta hacer 4 paquetitos. Píntalos con huevo batido.
Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 20 minutos.
Sirve un hojaldre relleno en cada plato y decora con perejil. Pon la salsa en un cuenco para acompañar.
