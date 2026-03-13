Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

¡Se le hace la boca agua! Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de hojaldre relleno de carrilleras y manzana

Esta receta de hojaldre relleno de carrilleras y manzana que ha elaborado Joseba Arguiñano es una combinación perfecta donde lo dulce y lo salado viene equilibrado a partes iguales. ¡Karlos Arguiñano no se ha podido resistir!

Hojaldre relleno de carrilleras y manzana

Publicidad

Al derretir la mantequilla, a veces coge un color dorado que aporta mucho sabor, con notas tostadas que recuerda a la nuez o a la avellana. Ten cuidado de que no se queme.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 carrilleras de cerdo
  • 5 dientes de ajo
  • 1 puerro
  • 2 cebollas
  • 2 cucharadas de harina de maíz refinada
  • 1,5 l de caldo de carne
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Hojaldre relleno de carrilleras y manzana
Ingredientes Hojaldre relleno de carrilleras y manzana | antena3.com

Para el hojaldre relleno:

  • 2 láminas de hojaldre
  • 2 manzanas reineta
  • 60 g de azúcar moreno
  • 20 g de mantequilla
  • 40 g de nueces
  • Zumo de medio limón
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 huevo
Ingredientes para el hojaldre relleno
Ingredientes para el hojaldre relleno | antena3.com

Elaboración

Para hacer las carrilleras, calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Limpia las carrilleras de grasa y de nervios. Salpimiéntalas, introdúcelas en la olla y dóralas por los dos lados. Pela y pica los ajos, las cebollas y el puerro. Introduce las hortalizas en la olla y deja pochar durante 6-8 minutos. Vierte el caldo. Cierra la olla y cocina durante 12-15 minutos desde que suba la válvula de seguridad.

Introduce las hortalizas en la olla
Introduce las hortalizas en la olla | antena3.com

Retira las carrilleras a una bandeja y parte cada una en dos trozos. Cuela el caldo de la cocción ayudándote de un colador y un cucharón para sacar bien todo el jugo.

Pon a reducir este jugo. Cocina a fuego moderado hasta que apenas quede un cuarto del volumen inicial. Diluye la harina de maíz en agua fría y añádela para espesar la salsa.

Derrite la mantequilla en una sartén. Pela las manzanas, retírales el corazón y córtalas en trozos de bocado. Introduce la manzana en la sartén y saltéala durante 5 minutos aproximadamente. Incorpora el azúcar y la canela, y cocínala durante 5-6 minutos más, para que caramelice. Añade el zumo de limón para disolver y desprender los jugos caramelizados y restos pegados en el fondo.

Introduce la manzana en la sartén y saltéala
Introduce la manzana en la sartén y saltéala | antena3.com

Trocea las nueces y tuéstalas en una sartén sin aceite. Reserva.

Corta las láminas de hojaldre en 4 trozos cada uno. Pon 4 pedazos de carrillera sobre cada trozo. Coloca encima unos bocados de manzana, un puñadito de nueces y un chorrito de la salsa reducida. Cubre con otro trozo de hojaldre y sella los bordes con ayuda de un tenedor. Pincha la superficie con un cuchillo. Repite la operación hasta hacer 4 paquetitos. Píntalos con huevo batido.

Pon 4 pedazos de carrillera sobre cada trozo
Pon 4 pedazos de carrillera sobre cada trozo | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 20 minutos.

Sirve un hojaldre relleno en cada plato y decora con perejil. Pon la salsa en un cuenco para acompañar.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Hojaldre relleno de carrilleras y manzana

¡Se le hace la boca agua! Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de hojaldre relleno de carrilleras y manzana

Alcachofas con almejas en salsa verde: una receta nutritiva, ligera y rápida de Karlos Arguiñano

Alcachofas con almejas en salsa verde: una receta nutritiva, ligera y rápida de Karlos Arguiñano

"Estoy mirando una foto tuya de WhatsApp".

"Estoy mirando tu foto de WhatsApp": el infierno de una mujer acosada por un desconocido que la llama para masturbarse

Susanna Griso
ACOSO

Susanna Griso revela que fue víctima de acoso en su etapa de informativos: "Era un chaval joven"

Exclusiva: Francisca Cadenas.
Exclusiva

Novedades Francisca Cadenas: Espejo Público muestra en exclusiva el lugar donde enterraron los restos de Francisca

Joaquín y su familia revelan sus deseos tras la muerte
Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: “¿Tú quieres que te entierren o que te incineren?”: Joaquín y su familia revelan sus deseos tras la muerte

La familia Sánchez Saborido ha conversado sobre el destino de su cuerpo tras la muerte mientras visitaba un cementerio japonés.

Ricardo Díaz
ACCIDENTE ADAMUZ

Un experto alerta de la gravedad de las "firmas manipulables" en los informes de Adif, sobre el accidente de Adamuz

La Comisión de Investigaciones de Accidentes alerta de incongruencias y fechas que no cuadran, en los dosieres anteriores y posteriores al siniestro de Adamuz.

Limpiacristales

Una mujer de 70 años se juega la vida para limpiar los cristales: "La policía le advirtió, pero dice que lleva haciéndolo toda la vida"

Pilar Rubio, ante la primera semifinal: “Va a haber sangre, sudor y lágrimas para conseguir esa plaza en la final”

Pilar Rubio, advierte antes de la semifinal de El Desafío: “Va a haber sangre, sudor y lágrimas para conseguir esa plaza en la final”

Susanna Griso y Federico Trillo.

El exministro Federico Trillo asegura que Sánchez está ocultando el uso de las bases: "Los aviones se siguen usando y no se está diciendo la verdad"

Publicidad