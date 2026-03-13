¡Se le hace la boca agua! Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de hojaldre relleno de carrilleras y manzana

Al derretir la mantequilla, a veces coge un color dorado que aporta mucho sabor, con notas tostadas que recuerda a la nuez o a la avellana. Ten cuidado de que no se queme.

Ingredientes, para 4 personas

8 carrilleras de cerdo

5 dientes de ajo

1 puerro

2 cebollas

2 cucharadas de harina de maíz refinada

1,5 l de caldo de carne

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Hojaldre relleno de carrilleras y manzana | antena3.com

Para el hojaldre relleno:

2 láminas de hojaldre

2 manzanas reineta

60 g de azúcar moreno

20 g de mantequilla

40 g de nueces

Zumo de medio limón

1 cucharadita de canela en polvo

1 huevo

Ingredientes para el hojaldre relleno | antena3.com

Elaboración

Para hacer las carrilleras, calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Limpia las carrilleras de grasa y de nervios. Salpimiéntalas, introdúcelas en la olla y dóralas por los dos lados. Pela y pica los ajos, las cebollas y el puerro. Introduce las hortalizas en la olla y deja pochar durante 6-8 minutos. Vierte el caldo. Cierra la olla y cocina durante 12-15 minutos desde que suba la válvula de seguridad.

Introduce las hortalizas en la olla | antena3.com

Retira las carrilleras a una bandeja y parte cada una en dos trozos. Cuela el caldo de la cocción ayudándote de un colador y un cucharón para sacar bien todo el jugo.

Pon a reducir este jugo. Cocina a fuego moderado hasta que apenas quede un cuarto del volumen inicial. Diluye la harina de maíz en agua fría y añádela para espesar la salsa.

Derrite la mantequilla en una sartén. Pela las manzanas, retírales el corazón y córtalas en trozos de bocado. Introduce la manzana en la sartén y saltéala durante 5 minutos aproximadamente. Incorpora el azúcar y la canela, y cocínala durante 5-6 minutos más, para que caramelice. Añade el zumo de limón para disolver y desprender los jugos caramelizados y restos pegados en el fondo.

Introduce la manzana en la sartén y saltéala | antena3.com

Trocea las nueces y tuéstalas en una sartén sin aceite. Reserva.

Corta las láminas de hojaldre en 4 trozos cada uno. Pon 4 pedazos de carrillera sobre cada trozo. Coloca encima unos bocados de manzana, un puñadito de nueces y un chorrito de la salsa reducida. Cubre con otro trozo de hojaldre y sella los bordes con ayuda de un tenedor. Pincha la superficie con un cuchillo. Repite la operación hasta hacer 4 paquetitos. Píntalos con huevo batido.

Pon 4 pedazos de carrillera sobre cada trozo | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 20 minutos.

Sirve un hojaldre relleno en cada plato y decora con perejil. Pon la salsa en un cuenco para acompañar.