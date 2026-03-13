Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenida la directora de una clínica estética en Madrid por estafar a más de 130 clientes

Les ofrecía bonos de tratamientos entre 70 y 1.300 euros, dependiendo del tratamiento y el número de sesiones. Después de facturarlos cerró la clínica sin previo aviso.

Manuel Pinardo
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido a la regente de un centro estético situado en el distrito de San Blas como presunta autora de un delito de estafa por vender bonos de tratamientos que nunca se iban a recibir. Más de 130 personas han sido víctimas de la estafa según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La detenida ofrecía a los usuarios servicios de belleza a través de la venta de bonos, los facturó un día antes de cerrar la clínica sin previo aviso. Los bonos adquiridos por las víctimas, oscilan entre los 70 y los 1.300 euros dependiendo del tratamiento y número de sesiones.

La mujer pretendía abandonar Madrid

Esta mujer fue detenida de forma inmediata tras la sospecha de los agentes de su intención de abandonar la capital para eludir la acción de bonos de 1.300 euros con innumerables sesiones pendientes.

Las investigaciones comenzaron cuando varios de los afectados acudieron a dependencias policiales para denunciar los hechos ocurridos en una clínica estética ubicada en el distrito madrileño de San Blas. Este centro estético funcionaba con total normalidad, con sus clientes habituales, vendiendo sesiones y bonos para distinto tratamientos.

Facturó un día antes de cerrar

Estos servicios fueron comprados por los clientes y agendados para justo un día antes del cierre del local. La mujer dejó a los clientes pendientes de la realización de numerosas citas sin ponerse en contacto con los clientes.

La clínica, desde el mismo día del cierre, pegó un cartel en la puerta del local en la que decía "cerrado temporalmente", siendo esta la única forma de comunicación a los afectados. No recibía llamadas ni correos.

Los agentes establecieron varios dispositivos con el fin de esclarecer lo ocurrido. Finalmente, la mujer fue detenida como presunta autora de delito de estafa e insolvencia punible, al verla con una maleta sospechando que podría abandonar la capital.

Carmen, víctima del detenido por el incendio de Miranda de Ebro: "Me puso la soga y la cadena. Vi la muerte encima"

Antena3 Noticias

