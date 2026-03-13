"Estoy mirando tu foto de WhatsApp": el infierno de una mujer acosada por un desconocido que la llama para masturbarse

Todo comenzó una noche de marzo de 2025. La víctima, a la que llamaremos Rosa para proteger su identidad, recibió una llamada mientras dormía. No contestó. Pero el teléfono volvió a sonar.

Cuando descolgó, al otro lado escuchó a un hombre jadeando y diciendo frases sexuales mientras se masturbaba. Rosa estaba sola en casa y se asustó profundamente. Desde entonces, las llamadas se han repetido durante meses. El acosador insiste, llama desde número oculto y la obliga a convivir con la angustia de no saber quién está detrás.

“Lo peor era no saber quién era”, nos cuenta. “No sospechaba de nadie de mi entorno. Eso era todavía más angustiante”.

El momento más inquietante

Durante meses, el hombre no parecía saber nada sobre su vida. Pero un día ocurrió algo que la dejó helada. En una de las llamadas mencionó su nombre y le dijo que estaba mirando su foto de WhatsApp. Aquello disparó aún más el miedo de la víctima, que empezó a preguntarse cuánto sabía realmente esa persona sobre ella.

Siguiendo el consejo de los Mossos d’Esquadra, comenzó a grabar las llamadas para tener pruebas. Muchas veces no respondía y colgaba, pero el acosador insistía.

Cuatro denuncias y una investigación abierta

Rosa ha presentado hasta cuatro denuncias. Durante meses le explicaron que, con llamadas desde número oculto y sin pruebas suficientes, era difícil avanzar.

Ahora, tras un año de acoso, las autoridades han solicitado una autorización judicial para que la compañía telefónica revele el número y la identidad del hombre. El inspector de Policía Serafín Giraldo explica que para intervenir en estos casos es necesario reunir pruebas: grabaciones, reiteración de llamadas e incluso informes médicos que acrediten la angustia de la víctima.

Mientras tanto, Rosa sigue esperando saber quién está al otro lado del teléfono.

