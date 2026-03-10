Antena3
Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Karlos Arguiñano ha preparado esta receta llena de ingredientes naturales y variados. El gratinado de calabaza con jamón y queso se hace solo en el horno, lo único que tendrás que hacer antes es pochar las verduras.

Para hacer un buen gratinado, elige una calabaza que tenga una pulpa densa, poca agua y un sabor dulce intenso que contraste con el queso.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 kg de calabaza
  • 1 loncha gruesa de jamón cocido (200 g)
  • 150 g de queso mozzarella rallado
  • 1 cebolla roja
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento verde
  • 2 huevos
  • 200 ml de nata líquida
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • 4 ó 5 ramas de tomillo
  • 1 cucharadita de orégano
  • Perejil
Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica la cebolla y los ajos y pon todo a pochar. Retira el rabo y las semillas del pimiento verde y pícalo de forma similar. Sazona y deja pochar a fuego moderado durante 8-10 minutos.

Pela la calabaza y córtala en dados hermosos. Agrégalos a la sartén y mezcla bien. Pasa todo a una fuente apta para el horno y esparce una pizca de sal por la superficie. Hornea a 200ºC (con el horno precalentado) durante 15-20 minutos.

Mientras tanto, corta el jamón cocido en dados pequeños y resérvalos.

Por otro lado, casca los huevos en un bol y bátelos. Incorpora la nata, el orégano y las hojas de tomillo. Salpimienta y mezcla bien.

Cuando la calabaza esté tierna, reparte el jamón cocido por encima, cubre con la mezcla de huevo y nata y espolvorea con el queso. Hornea otros 12-15 minutos (hasta que cuaje) y gratina los 2 últimos minutos para que se dore.

Sirve el gratinado de calabaza en 4 platos llanos y decora con una hojita de perejil.

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

