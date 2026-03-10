Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Para hacer un buen gratinado, elige una calabaza que tenga una pulpa densa, poca agua y un sabor dulce intenso que contraste con el queso.

Ingredientes, para 4 personas

1 kg de calabaza

1 loncha gruesa de jamón cocido (200 g)

150 g de queso mozzarella rallado

1 cebolla roja

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

2 huevos

200 ml de nata líquida

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta blanca

4 ó 5 ramas de tomillo

1 cucharadita de orégano

Perejil

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica la cebolla y los ajos y pon todo a pochar. Retira el rabo y las semillas del pimiento verde y pícalo de forma similar. Sazona y deja pochar a fuego moderado durante 8-10 minutos.

Pela la calabaza y córtala en dados hermosos. Agrégalos a la sartén y mezcla bien. Pasa todo a una fuente apta para el horno y esparce una pizca de sal por la superficie. Hornea a 200ºC (con el horno precalentado) durante 15-20 minutos.

Mientras tanto, corta el jamón cocido en dados pequeños y resérvalos.

Por otro lado, casca los huevos en un bol y bátelos. Incorpora la nata, el orégano y las hojas de tomillo. Salpimienta y mezcla bien.

Cuando la calabaza esté tierna, reparte el jamón cocido por encima, cubre con la mezcla de huevo y nata y espolvorea con el queso. Hornea otros 12-15 minutos (hasta que cuaje) y gratina los 2 últimos minutos para que se dore.

Sirve el gratinado de calabaza en 4 platos llanos y decora con una hojita de perejil.