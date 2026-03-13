¡A la tercera va la vencida! Manu consigue el Bote con una jugada magistral en el último intento

Todos los presentes en La ruleta de la suerte han estado en tensión durante los intentos de Manu de llegar al Bote.

Que aún que quedasen muchas consonantes sin levantar, ha sido lo que ha facilitado la vida al concursante del atril amarillo cada una de las veces que ha intentado caer en el bote.

En el primer intento, se ha pasado de largo. La segunda vez que ha tirado, no ha llegado. Y la tercera, ha tenido que hacer una jugada dividida en dos. Finalmente, ha merecido la pena porque se lleva 1.900 euros que suma a todo lo que tenía ya acumulado.