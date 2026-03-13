Manu estrena su marcador con 1.000 eurazos en un solo panel

De no tener nada, a terminar resolviendo por 1.000 euros. La jugada estrella de Manu con la que ha cambiado por completo su suerte.

El concursante del atril amarillo ha tenido la suerte de caer en el gajo de los 200 euros y multiplicar por tres dicha cantidad.

El público, en su intento por ayudar siempre a los concursantes, ha insistido para que Manu utilizase el gajo del ‘Me lo quedo’ que tenía en su atril. Y gracias a este consejo, Manu le ha arrebatado a Soni una ‘Ayuda final’, un ‘Empiezo yo’ y 400 euros que suma a su marcador.

¡Vaya forma de estrenarse la de Manu! Por todo lo alto y con ola de 1.000 euros.