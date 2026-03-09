Joseba Arguiñano: receta completa, colorida y saludable de garbanzos salteados con verduras y morcilla

Para lograr unos garbanzos salteados perfectos, el secreto principal es secarlos muy bien tras enjuagarlos para que queden crujientes.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de garbanzos cocidos

2 zanahorias

8-10 judías verdes

½ calabacín

6-8 champiñones

1 morcilla de Burgos

2 huevos cocidos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Garbanzos salteados con verduras y morcilla | antena3.com

Elaboración

Calienta 6-8 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica las zanahorias y añádelas a la cazuela. Limpia y pica las judías verdes y agrégalas. Deja que se pochen durante 5 minutos. Pica el calabacín (con la piel), limpia y lamina los champiñones, y agrega todo a la cazuela. Sazona y cocina durante 10-12 minutos más. Introduce los garbanzos y saltea el conjunto.

Deja que se pochen durante 5 minutos | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Quita la piel de la morcilla, trocéala, introdúcela en la sartén y desmenúzala con una cuchara de madera. Fríela hasta que esté crujiente, unos 10-12 minutos aproximadamente.

Fríela hasta que esté crujiente | antena3.com

Pela los huevos y córtalos en cuartos.

Sirve en un plato el salteado de garbanzos con las verduras y los champiñones. Coloca encima la morcilla crujiente y dos trozos de huevo cocido por ración. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.