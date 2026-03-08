Antena3
Huevo poché, un alimento de alta cocina: el truco casero de Arguiñano para hacerlo ¡sin nudo!

El huevo poché es una opción fantástica cuando quieres algo nutritivo, ligero y fácil de digerir. Además, su aspecto cuando lo presentas es prácticamente de restaurante de lujo. ¿Quieres saber el truco para que salga perfecto?

El huevo poché se elabora mediante una técnica que, lejos de ser enrevesada, te resultará de lo más sencilla.

Tienes que abrir el huevo e incorporarlo en papel film pero, ¿cómo conseguir que durante la cocción no se te pegue? Y lo que es más importante, ¿cómo haces para que al abrir el film no se te deshaga?

Joseba Arguiñano ha desvelado paso a paso todos los tips que debes seguir para disfrutar de un huevo poché de cine.

¡No te lo pierdas en el vídeo! Ya sabes que el huevo es pequeño pero potente: nutritivo, versátil y perfecto para sumar calidad a tus comidas sin complicaciones.

Eva y Karlos Arguiñano

El truco repostero imprescindible para hacer bizcocho: Arguiñano explica por qué hay que montar antes las claras que las yemas

Huevo poché, un alimento de alta cocina: el truco casero de Arguiñano para hacerlo ¡sin nudo!

