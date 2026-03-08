Huevo poché, un alimento de alta cocina: el truco casero de Arguiñano para hacerlo ¡sin nudo!

El huevo poché se elabora mediante una técnica que, lejos de ser enrevesada, te resultará de lo más sencilla.

Tienes que abrir el huevo e incorporarlo en papel film pero, ¿cómo conseguir que durante la cocción no se te pegue? Y lo que es más importante, ¿cómo haces para que al abrir el film no se te deshaga?

Joseba Arguiñano ha desvelado paso a paso todos los tips que debes seguir para disfrutar de un huevo poché de cine.

¡No te lo pierdas en el vídeo! Ya sabes que el huevo es pequeño pero potente: nutritivo, versátil y perfecto para sumar calidad a tus comidas sin complicaciones.