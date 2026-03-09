Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

Las vinagretas calientes o templadas son un recurso ideal para ablandar ligeramente las hojas de la escarola, suavizando su amargor y textura fibrosa.

Ingredientes, para 4 personas

1 escarola

½ pechuga de pollo

1 mango

1 aguacate

8 tomates cherry

12 granos de maíz frito

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharada de miel

2 cucharadas de vino dulce

1 cucharada de vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Ensalada de escarola y pollo con mango | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta la pechuga de pollo en tiras y salpimiéntalas. Introduce el pollo en la sartén y saltéalo a fuego vivo durante 3-4 minutos. Retira y resérvalo.

Introduce el pollo en la sartén y saltéalo | antena3.com

Ve preparando los ingredientes de la ensalada y resérvalos todos por separado. Pela el mango y el aguacate y córtalos en medias lunas. Pica los granos de maíz en el mortero. Abre los tomates cherry por la mitad. Separa las hojas de la escarola y lávalas bajo el chorro de agua fría. Córtalas a tu gusto y sécalas.

Para la vinagreta, pon la salsa de soja, el vinagre, el vino dulce y la miel en una sartén pequeña. Deja que reduzca a fuego suave durante 3-4 minutos. Pásalo a un bol y deja que se temple. Añade un buen chorro de aceite y bate con una varilla para que emulsione. Reserva.

Para la vinagreta, pon la salsa de soja, el vinagre, el vino dulce y la miel en una sartén pequeña | antena3.com

Pon la escarola en el fondo del plato y sazona. Dispón encima a tu gusto, el mango, el aguacate, el pollo, los tomates y los maíces picados. Aliña con la vinagreta templada y decora el plato con una hoja de perejil.