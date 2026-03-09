Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

"Esta es una ensalada muy completa, porque lleva de todo un poco", asegura Karlos Arguiñano, que la ha acompañado con una reducción como vinagreta.

Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

Publicidad

Las vinagretas calientes o templadas son un recurso ideal para ablandar ligeramente las hojas de la escarola, suavizando su amargor y textura fibrosa.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 escarola
  • ½ pechuga de pollo
  • 1 mango
  • 1 aguacate
  • 8 tomates cherry
  • 12 granos de maíz frito
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • 1 cucharada de miel
  • 2 cucharadas de vino dulce
  • 1 cucharada de vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Ensalada de escarola y pollo con mango
Ingredientes Ensalada de escarola y pollo con mango | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta la pechuga de pollo en tiras y salpimiéntalas. Introduce el pollo en la sartén y saltéalo a fuego vivo durante 3-4 minutos. Retira y resérvalo.

Introduce el pollo en la sartén y saltéalo
Introduce el pollo en la sartén y saltéalo | antena3.com

Ve preparando los ingredientes de la ensalada y resérvalos todos por separado. Pela el mango y el aguacate y córtalos en medias lunas. Pica los granos de maíz en el mortero. Abre los tomates cherry por la mitad. Separa las hojas de la escarola y lávalas bajo el chorro de agua fría. Córtalas a tu gusto y sécalas.

Para la vinagreta, pon la salsa de soja, el vinagre, el vino dulce y la miel en una sartén pequeña. Deja que reduzca a fuego suave durante 3-4 minutos. Pásalo a un bol y deja que se temple. Añade un buen chorro de aceite y bate con una varilla para que emulsione. Reserva.

Para la vinagreta, pon la salsa de soja, el vinagre, el vino dulce y la miel en una sartén pequeña
Para la vinagreta, pon la salsa de soja, el vinagre, el vino dulce y la miel en una sartén pequeña | antena3.com

Pon la escarola en el fondo del plato y sazona. Dispón encima a tu gusto, el mango, el aguacate, el pollo, los tomates y los maíces picados. Aliña con la vinagreta templada y decora el plato con una hoja de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

Ensalada de escarola y pollo con mango, de Arguiñano: con una vinagreta dulce y diferente

Juan del Val ante la primera semifinal

Juan del Val, impresionado en la primera semifinal: "Es la mejor edición de El Desafío de la historia"

Subida de precios de los carburantes.

¿Hasta dónde subirán el barril y los carburantes? ¿Cómo nos afectará al bolsillo? Hablamos con un experto en inversiones sobre las consecuencias de la guerra de Irán

Jon Echeverría Vs. Carlo Angrisano PP
¿Crisis PP?

Duras críticas de Jon Echeverría al ex número dos de las NNGG del PP: "El tránsfuga Girauta, su tío, le ofrece acomodo en Vox"

Los 'sintecho' duermen en el hospital.
Denuncia

Los 'sintecho' de Barajas toman la sala de espera del hospital La Paz: "Esto parece una cuadra, normal que les quieran echar"

Opositores con trabajo fijo.
Oposiciones

"Renuncio a mi antigüedad y al 10% de mi sueldo por ser funcionario". Los nuevos opositores

Más de la mitad de los opositores ya tienen un trabajo indefinido. ¿Qué les mueve a estudiar cinco horas al día para sacar una oposición? Contratos por horas, discontinuos o sin posibilidad de mejora empujan a muchos trabajadores a intentar ser funcionarios.

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”
Contenido extra

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”

Este viernes tendremos el nombre del primer finalista de la sexta edición de El Desafío. Así ven sus retos de la primera semifinal los ocho valientes que compiten en el programa.

Ojos

La moda de cambiarse el color de los ojos: "Tenía dos tonalidades de marrón diferentes y me los quise poner verdes"

Carmona en Espejo Público.

Antonio Miguel Carmona, sobre el 'caso Koldo': "Yo en el año 2000 ya sabía que algunos de estos eran corruptos y lo elevé"

Daniel Bashandeh

Daniel Bashandeh, sobre la Guerra de Irán, pesimista con la sucesión de Jameneí: "No sabemos su estado de salud"

Publicidad