¿Es normal perder la libido después del parto? Una experta responde

Como cada viernes ha llegado a Más Espejo la sección de sexo 'Sexpejo', con la experta Lorena Berdún a la cabeza. En este programa se han tratado temas como la importancia de la primera vez, cómo es la libido a partir de los 60 años, o cómo son las relaciones sexuales después del parto.

Han sido los propios colaboradores del programa, los encargados de hacerle las preguntas que más les inquietaban a la sexóloga Lorena. Uno de los más valientes ha sido Toni Cantó, que le ha preguntado cuántas veces al año debe mantener relaciones sexuales una persona de 61 años, a lo que la experta ha contestado: "En principio si tienes síntomas evidentes de que no te apetece tener relaciones sexuales y tu estado de ánimo está bajo, convendría ir al médico. Pero lo normal, es que vamos envejeciendo y las hormonas se van modulando poco a poco".

"Veo como un descanso la bajada de libido"

A lo que el colaborador ha contestado: "A mi edad, me acuerdo una frase de Buñuel que decía que veía como un descanso la bajada de libido, y a mí me ha pasado", a lo que ha contestado Pilar Vidal: "¿Es normal que para muchas Toni siga siendo nuestra fantasía sexual?.

Las relaciones sexuales tras el parto

Quien también se ha querido sumar a las preguntas ha sido Cristina, una espectadora que fue madre hace 10 meses, y que le ha preguntado si es normal que se pierda la libido después del embarazo. Lorena Berdún le ha aconsejado que tenga "paciencia" y que acepte que eso "es normal", ya que durante el primer año, todo el foco de la madre está en el bebé, y le faltan horas de sueño. "Le pido paciencia, tranquilidad, y que confíe en que en el proceso de la vida, todo se va colocando", ha subrayado la experta.

La colaboradora y periodista Pilar Vidal, ha querido opinar al respecto: "A lo mejor lo que le pasa a Cris es lo que le dicen a todas las embarazadas, y es que normalmente, lo que te dicen es que casi al final del embarazo, no interrumpas las relaciones sexuales. Pero porque hay mucha gente que sí que las interrumpe. Entonces claro, se te unen los casi 9 meses, más la sequía", ha valorado.

