EL CAPITÁN EN JAPÓN
Joaquín comparte sus emociones con sus hijas durante una salida informal: “Me habría gustado tener un hijo”
En un momento distendido fuera del templo, Joaquín habla con Daniela y Salma sobre la relación con sus hijas y expresa el deseo que nunca llegó a cumplir, mostrando una faceta íntima en El capitán en Japón.
Durante una comida de hamburguesas con sus hijas, Joaquín reflexiona sobre su papel como padre y admite que le habría gustado tener un hijo, mientras Daniela y Salma comentan que echan de menos pasar más tiempo con él.
El exfutbolista reconoce la entrega de su pareja en la crianza de las niñas y valora el cariño que recibe de ambas, en un diálogo que revela la vulnerabilidad y la cotidianeidad de su vida familiar.