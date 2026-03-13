Joaquín comparte sus emociones con sus hijas durante una salida informal: “Me habría gustado tener un hijo”

Durante una comida de hamburguesas con sus hijas, Joaquín reflexiona sobre su papel como padre y admite que le habría gustado tener un hijo, mientras Daniela y Salma comentan que echan de menos pasar más tiempo con él.

El exfutbolista reconoce la entrega de su pareja en la crianza de las niñas y valora el cariño que recibe de ambas, en un diálogo que revela la vulnerabilidad y la cotidianeidad de su vida familiar.