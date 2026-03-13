Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Joaquín se sincera con Daniela y Salma

EL CAPITÁN EN JAPÓN

Joaquín comparte sus emociones con sus hijas durante una salida informal: “Me habría gustado tener un hijo”

En un momento distendido fuera del templo, Joaquín habla con Daniela y Salma sobre la relación con sus hijas y expresa el deseo que nunca llegó a cumplir, mostrando una faceta íntima en El capitán en Japón.

Carmen Pardo
Publicado:

Durante una comida de hamburguesas con sus hijas, Joaquín reflexiona sobre su papel como padre y admite que le habría gustado tener un hijo, mientras Daniela y Salma comentan que echan de menos pasar más tiempo con él.

El exfutbolista reconoce la entrega de su pareja en la crianza de las niñas y valora el cariño que recibe de ambas, en un diálogo que revela la vulnerabilidad y la cotidianeidad de su vida familiar.

Antena 3» Vídeos