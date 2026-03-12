Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sencillo y delicioso

Un postre diferente para Semana Santa: Buñuelos de manzana de Karlos Arguiñano

El cocinero nos ha enseñado a elaborar un postre diez con los clásicos buñuelos, pero en este caso ha incorporado la manzana a esta tradicional receta.

Buñuelos de manzana de Karlos Arguiñano

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Karlos Arguiñano ha preparado un postre para sorprender a toda la familia, sencillo e ideal para compartir en Semana Santa.

Ingredientes (4-6 p.):

  • 1 manzana
  • 1 huevo
  • 75 g de azúcar
  • 40 ml de leche
  • 150 g de harina tamizada
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • una pizca de sal
  • 1 cucharadita de canela
  • 3 trocitos de cáscara de naranja
  • aceite para freír
  • azúcar glas para espolvorear
  • hojas de menta para decorar

Para el coulis:

  • 150 g de frambuesas congeladas
  • 30 g de azúcar

Elaboración:

Mezcla en un bol la harina, la levadura, la canela y una pizca de sal.

En un bol más grande, bate el huevo con el azúcar. Vierte la leche y mezcla. Agrega el contenido del otro bol. Remueve hasta que desaparezca la harina y quede una crema homogénea. Pela y ralla la manzana. Incorpórala a la crema y mezcla bien. Deja que repose durante 15 minutos aproximadamente.

Mezcla los ingredientes
Mezcla los ingredientes | antena3.com

Para hacer el coulis, pon el azúcar y las frambuesas en una sartén. Cocina a fuego suave durante 5-6 minutos, hasta que se deshagan las frambuesas y quede como una salsa. Remueve de vez en cuando con una cuchara. Cuela y resérvalo.

Preparar el coulis
Preparar el coulis | antena3.com

Para hacer los buñuelos, pon abundante aceite en un cazo pequeño (300-400 ml) e introduce los trozos de cáscara de naranja. Cuando el aceite empiece a burbujear (sin hervir), coge pequeñas porciones de masa con la ayuda de 2 cucharas e introdúcelas en el cazo (hazlo en varias tandas para que no se peguen entre sí). Fríe los buñuelos a fuego moderado hasta que se doren y se hagan bien por dentro. Observarás que suben a la superficie y que se dan la vuelta ellos solos cuando estén hechos por un lado (si esto no ocurre, puedes ayudarles un poco). Retira los buñuelos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Freir los buñuelos
Freir los buñuelos | antena3.com

Pinta el fondo de cada plato con el coulis de frambuesa y coloca encima 5 buñuelos. Espolvorea con un poco de azúcar glas y decora con una hojita de menta.

Consejo:

Para hacer un coulis fino y sin impurezas, pasa la mezcla por un colador de malla muy estrecha o un chino. Usa el dorso de una cuchara para extraer hasta la última gota de pulpa. Si es necesario, puedes colarlo dos veces.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Carburantes.

¿Frenará la liberación de carburante la escalada de precios? El sector avisa: "La incertidumbre es total"

2_Patri

Patri aprovecha la ‘quiebra’ de César para resarcirse de su error anterior con un panel de 650€

Yurena presenta su libro.

Yurena presenta su libro y se abre sobre su etapa más dura: "No podía más con el acoso mediático, moral y profesional"

1_César
Mejores Momentos | 12 de marzo

César consigue el ‘gran premio’, valorado en 1.000€, después de caer en la ‘quiebra’

Identifican los huesos de Francisca Cadenas.
Investigación abierta

Novedades en el caso de Francisca Cadenas: "Entra en la casa bajo engaño o petición, hay una discusión entre ellos y se precipitan los hechos"

Buñuelos de manzana de Karlos Arguiñano
Sencillo y delicioso

Un postre diferente para Semana Santa: Buñuelos de manzana de Karlos Arguiñano

El cocinero nos ha enseñado a elaborar un postre diez con los clásicos buñuelos, pero en este caso ha incorporado la manzana a esta tradicional receta.

“No os vais a arrepentir”: Receta de carajacas con papas arrugás
Sugerencia de un espectador

“No os vais a arrepentir”: Receta de carajacas con papas arrugás

Karlos Arguiñano nos propone un plato espectacular de un espectador cuya madre era canaria cuya base es el hígado que nos aporta mucho hierro y las clásicas papas arrugás.

Debate de Marcos de Quinto.

Marcos de Quinto: "La polarización y la confrontación siempre han sido el combustible de la izquierda"

Incendio mortal.

Conmoción por el incendio que deja 3 muertes en Miranda de Ebro: "Es escandaloso que el alcohol pueda considerarse un atenuante"

Rubén Amón en Espejo Público.

Rubén Amón, sobre el 'medidor' de discursos de odio en las redes: "Me conmueven las campañas de Sánchez: hace unos días fue el 'no a la Guerra' ahora es el 'sí al amor'"

Publicidad