Un postre diferente para Semana Santa: Buñuelos de manzana de Karlos Arguiñano
El cocinero nos ha enseñado a elaborar un postre diez con los clásicos buñuelos, pero en este caso ha incorporado la manzana a esta tradicional receta.
Karlos Arguiñano ha preparado un postre para sorprender a toda la familia, sencillo e ideal para compartir en Semana Santa.
Ingredientes (4-6 p.):
- 1 manzana
- 1 huevo
- 75 g de azúcar
- 40 ml de leche
- 150 g de harina tamizada
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- una pizca de sal
- 1 cucharadita de canela
- 3 trocitos de cáscara de naranja
- aceite para freír
- azúcar glas para espolvorear
- hojas de menta para decorar
Para el coulis:
- 150 g de frambuesas congeladas
- 30 g de azúcar
Elaboración:
Mezcla en un bol la harina, la levadura, la canela y una pizca de sal.
En un bol más grande, bate el huevo con el azúcar. Vierte la leche y mezcla. Agrega el contenido del otro bol. Remueve hasta que desaparezca la harina y quede una crema homogénea. Pela y ralla la manzana. Incorpórala a la crema y mezcla bien. Deja que repose durante 15 minutos aproximadamente.
Para hacer el coulis, pon el azúcar y las frambuesas en una sartén. Cocina a fuego suave durante 5-6 minutos, hasta que se deshagan las frambuesas y quede como una salsa. Remueve de vez en cuando con una cuchara. Cuela y resérvalo.
Para hacer los buñuelos, pon abundante aceite en un cazo pequeño (300-400 ml) e introduce los trozos de cáscara de naranja. Cuando el aceite empiece a burbujear (sin hervir), coge pequeñas porciones de masa con la ayuda de 2 cucharas e introdúcelas en el cazo (hazlo en varias tandas para que no se peguen entre sí). Fríe los buñuelos a fuego moderado hasta que se doren y se hagan bien por dentro. Observarás que suben a la superficie y que se dan la vuelta ellos solos cuando estén hechos por un lado (si esto no ocurre, puedes ayudarles un poco). Retira los buñuelos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.
Pinta el fondo de cada plato con el coulis de frambuesa y coloca encima 5 buñuelos. Espolvorea con un poco de azúcar glas y decora con una hojita de menta.
Consejo:
Para hacer un coulis fino y sin impurezas, pasa la mezcla por un colador de malla muy estrecha o un chino. Usa el dorso de una cuchara para extraer hasta la última gota de pulpa. Si es necesario, puedes colarlo dos veces.
