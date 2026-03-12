Un postre diferente para Semana Santa: Buñuelos de manzana de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado un postre para sorprender a toda la familia, sencillo e ideal para compartir en Semana Santa.

Ingredientes (4-6 p.):

1 manzana

1 huevo

75 g de azúcar

40 ml de leche

150 g de harina tamizada

2 cucharaditas de polvo de hornear

una pizca de sal

1 cucharadita de canela

3 trocitos de cáscara de naranja

aceite para freír

azúcar glas para espolvorear

hojas de menta para decorar

Para el coulis:

150 g de frambuesas congeladas

30 g de azúcar

Elaboración:

Mezcla en un bol la harina, la levadura, la canela y una pizca de sal.

En un bol más grande, bate el huevo con el azúcar. Vierte la leche y mezcla. Agrega el contenido del otro bol. Remueve hasta que desaparezca la harina y quede una crema homogénea. Pela y ralla la manzana. Incorpórala a la crema y mezcla bien. Deja que repose durante 15 minutos aproximadamente.

Mezcla los ingredientes

Para hacer el coulis, pon el azúcar y las frambuesas en una sartén. Cocina a fuego suave durante 5-6 minutos, hasta que se deshagan las frambuesas y quede como una salsa. Remueve de vez en cuando con una cuchara. Cuela y resérvalo.

Preparar el coulis

Para hacer los buñuelos, pon abundante aceite en un cazo pequeño (300-400 ml) e introduce los trozos de cáscara de naranja. Cuando el aceite empiece a burbujear (sin hervir), coge pequeñas porciones de masa con la ayuda de 2 cucharas e introdúcelas en el cazo (hazlo en varias tandas para que no se peguen entre sí). Fríe los buñuelos a fuego moderado hasta que se doren y se hagan bien por dentro. Observarás que suben a la superficie y que se dan la vuelta ellos solos cuando estén hechos por un lado (si esto no ocurre, puedes ayudarles un poco). Retira los buñuelos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Freir los buñuelos

Pinta el fondo de cada plato con el coulis de frambuesa y coloca encima 5 buñuelos. Espolvorea con un poco de azúcar glas y decora con una hojita de menta.

Consejo:

Para hacer un coulis fino y sin impurezas, pasa la mezcla por un colador de malla muy estrecha o un chino. Usa el dorso de una cuchara para extraer hasta la última gota de pulpa. Si es necesario, puedes colarlo dos veces.