Novedades Francisca Cadenas: Espejo Público muestra en exclusiva el lugar donde enterraron los restos de Francisca

Hornachos (Badajoz) vive días de conmoción después de que los restos mortales de Francisca Cadenas se hayan localizado en la vivienda de los dos hermanos que desde el principio estuvieron en el centro de la sospecha: Lolo y Julián. Espejo Público muestra en exclusiva el lugar donde escondían los restos mortales de la mujer desaparecida en 2017: una losa abierta en el suelo de una de las estancias de la casa de estos dos hombres.

En otra de las imágenes se puede cómo los hermanos esperan con calma tensa mientras los agentes registraban tramo a tramo la casa. En la fotografía Lolo y Julián tienen los grilletes puestos y contemplan la situación con aparente tranquilidad pero a la vez nerviosos, por lo que la UCO pudiera descubrir.

"La UCO quería poner nerviosos a estos dos hermanos, que cometieran algún tipo de error o incoherencia"

El inspector de Policía Serafín Giraldo asegura que cuando la UCO entró en la casa de los hermanos "iba un poco a tiro hecho". "Les tomaron declaración el lunes y algo tuvieron que decir para que la UCO en concreto fuera a buscar estos restos óseos. Querían ponerlos nerviosos, que cometieran algún tipo de error o incoherencia".

Por el momento se desconoce cuál es la clave por la que la UCO ha reactivado el caso: puede ser una llamada anónima o algún vecino que haya dado un dato concreto para que la UCO haya vuelto a reabrir esta desaparición.

Tras registrar la casa palmo a palmo los agentes dieron con una loseta que estaba tapada por cemento, en el interior estaban los restos de Francisca. Una zona de paso de esta casa que estaba tapada a su vez por todo tipo de elementos: plantas de grandes dimensiones, bombonas de butano y otros enseres domésticos como lavadoras.

La UCO intenta ahora reconstruir los hechos

Una vez localizados los restos de Francisca ahora hay que recomponer qué pasó la noche de la desaparición. Lolo, uno de los hermanos siempre ha mantenido la coartada de que se encontraba visitando a un familiar.

Queda por esclarecer cómo se produjo la muerte de esta vecina de Hornachos, quien fue el ejecutor, el posible móvil del crimen y si el otro hermano fue encubridor. Según ha trascendido ahora los vecinos detectaron mucho ruido en ese patio, incluso el uso de un cincel con el podrían haber cavado ellos mismos la losa donde han sido localizados los restos.

El periodista Miguel Ángel Silva, sobre el terreno, muestra los escasos metros que separan la vivienda de Francisca de la de los hermanos Lolo y Julián. Durante estos 9 años, los ahora detenidos y la familia de Francisca han convivido, han hablado y se han cruzado miradas. José Antonio, el hijo menor de la desaparecida, siempre pensó que la madre se encontraba retenida en algún lugar del pueblo. No se equivocaba.

