Un tiroteo en la calle y una bala desviada: así murió el hombre asomado a su balcón en Alicante

Un hombre de 59 años fallece en el barrio del Pla debido a una bala que se perdió en medio de un tiroteo que provenía de un enfrentamiento en plena calle a las 21 horas.

Un testigo apunta a un tiroteo en la calle y una bala desviada como el motivo que mató al hombre asomado a su balcón en Alicante

Un testigo apunta a un tiroteo en la calle y una bala desviada como el motivo que mató al hombre asomado a su balcón en AlicanteEFE

Este pasado miércoles, un hombre de 59 años murió en el barrio del Pla, Alicante por una bala que se desvió en pleno tiroteo. Los hechos tuvieron lugar en la calle Enrique Monsonís Domingo, número 23. El fallecido, identificado como Silvio y de origen colombiano, recibió el impacto al asomarse al balcón de su domicilio tras escuchar una serie de disparos en una plaza cercana. El hombre llevaba once días en una habitación alquilada.

El fallecido estaba asomado al balcón de una primera altura, al parecer fumando un cigarrillo y hablando por el móvil, cuando recibió el impacto en un órgano vital durante el tiroteo en plena vía pública, donde se han constatado siete detonaciones.

Testimonio de los vecinos

Una mujer que se encontraba dentro del inmueble en el momento comentó al diario local 'La Información' cómo fueron los últimos minutos de la víctima. Declara que Silvio entró desde el balcón hacia el interior de la vivienda después de recibir el disparo: "Me dieron un tiro, me han disparado", dijo una vez dentro.

Los vecinos de la planta inferior intentaron auxiliarle y taponar la herida que se encontraba en el cuello. Sin embargo, no pudieron hacer nada y escucharon a Silvio decir: "Me desangro, no puedo respirar".

El motivo del tiroteo

Fue una ráfaga de disparos la que alertó al resto de personas del edificio. "Se escucharon cinco o seis disparos", comentaron. Al principio, algunos residentes pensaron que eran petardos, mientras otros vieron a una persona huyendo a pie mientras se efectuaban los disparos. Al ver los impactos de las balas en la fachada de otras viviendas y el cuerpo de Silvio, reforzaron la hipótesis de que se produjeron varios tiros en la zona.

La Policía Nacional ha activado el protocolo para delitos violentos junto a la intervención de la Policía Científica y el Grupo de Delincuencia Violenta. También vincula el tiroteo con el incendio de un coche que se encontraba a 300 metros del lugar. Algunas personas afirman que durante el incendio se escucharon explosiones, por lo que podría haber munición dentro.

Un tiroteo en la calle y una bala desviada: así murió el hombre asomado a su balcón en Alicante
