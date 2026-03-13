Cloe confronta una verdad dolorosa en Sueños de libertad al enfrentar los sentimientos ocultos de Marta

Cloe percibe la creciente distancia de Marta y trata de recobrar la conexión proponiendo un viaje a Madrid, sin éxito. La joven De la Reina rehúye a Cloe y sus excusas no la convencen, lo que lleva a una emotiva conversación.

Marta revela que sigue recordando su boda con Pelayo y los momentos intensos con Fina, lo que deja a Cloe en shock.