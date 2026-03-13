Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella

Sueños de libertad

Cloe confronta una verdad dolorosa en Sueños de libertad al enfrentar los sentimientos ocultos de Marta

La relación entre Cloe y Marta se tambalea cuando una conversación íntima deja al descubierto que Marta aún alberga sentimientos por Fina.

Cloe percibe la creciente distancia de Marta y trata de recobrar la conexión proponiendo un viaje a Madrid, sin éxito. La joven De la Reina rehúye a Cloe y sus excusas no la convencen, lo que lleva a una emotiva conversación.

Marta revela que sigue recordando su boda con Pelayo y los momentos intensos con Fina, lo que deja a Cloe en shock.

Antena 3» Vídeos