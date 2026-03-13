Santiago Segura presenta el estreno de ‘Torrente Presidente’ en La ruleta: “La gente que es propensa a la ofensa, por favor, que no vaya a ver esta película”

Santiago Segura se ha colado en La ruleta de la suerte con motivo del estreno en cines de su última película, ‘Torrente Presidente’. El largometraje que ha descrito en el panel de La ruleta como “La vergüenza del cine español”.

Con este toque de humor inconfundible y tan sano ha presentado Santiago Segura la sexta entrega de la saga Torrente.

“¡Qué forma de presentar tu película es esta, hombre!”, le dice Jorge Fernández entre carcajadas.

El director de cine tiene tan claro el papel fundamental del humor en su largometraje, que ha expresado sin tapujos que “Torrente llegó a la presidencia como en La ruleta de la suerte: comprando vocales”.

Santiago Segura avisa al público con un mensaje claro: “La gente que es propensa a la ofensa, por favor, que no vaya a ver esta película”.

“¿Cómo vendes así tu película?”, le pregunta sorprendido Jorge Fernández. A lo que el director de cine responde de forma rotunda: “No quiero engañar a la gente, no quiero que vaya cualquiera, quiero que vayan (al cine) los que vayan a disfrutar”.

¡Más claro el agua! Ya sabes, échale un poco de humor a la vida y no te pierdas el estreno de ‘Torrente Presidente’ en cines.