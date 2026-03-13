Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de marzo

Santiago Segura presenta el estreno de ‘Torrente Presidente’ en La ruleta: “La gente que es propensa a la ofensa, por favor, que no vaya a ver esta película”

Así de claro tiene el director de cine cuál es su público. Segura ha promocionado su última película de una forma sorprendente, tanto como el panel con el que la describe como “La vergüenza del cine español”.

1_Santiago

Santiago Segura presenta el estreno de ‘Torrente Presidente’ en La ruleta

Publicidad

Santiago Segura se ha colado en La ruleta de la suerte con motivo del estreno en cines de su última película, ‘Torrente Presidente’. El largometraje que ha descrito en el panel de La ruleta como “La vergüenza del cine español”.

Con este toque de humor inconfundible y tan sano ha presentado Santiago Segura la sexta entrega de la saga Torrente.

“¡Qué forma de presentar tu película es esta, hombre!”, le dice Jorge Fernández entre carcajadas.

El director de cine tiene tan claro el papel fundamental del humor en su largometraje, que ha expresado sin tapujos que “Torrente llegó a la presidencia como en La ruleta de la suerte: comprando vocales”.

Santiago Segura avisa al público con un mensaje claro: “La gente que es propensa a la ofensa, por favor, que no vaya a ver esta película”.

“¿Cómo vendes así tu película?”, le pregunta sorprendido Jorge Fernández. A lo que el director de cine responde de forma rotunda: “No quiero engañar a la gente, no quiero que vaya cualquiera, quiero que vayan (al cine) los que vayan a disfrutar”.

¡Más claro el agua! Ya sabes, échale un poco de humor a la vida y no te pierdas el estreno de ‘Torrente Presidente’ en cines.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

David DeMaría

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de música con David DeMaría

3_Bote

¡A la tercera va la vencida! Manu consigue el Bote con una jugada magistral en el último intento

José Luis

¿Cuánto llegaremos a pagar por el litro de carburante? Hablamos con un experto energético: "Calculo que en 10 días, 2 semanas, el precio llegará a 3 euros"

2_EstrenaManu
Mejores momentos | 13 de marzo

Manu estrena su marcador con 1.000 eurazos en un solo panel

"No encuentro camareros"
Trabajo en la hostelería

"Necesito camareros y cocineros por 2.000 euros al mes, pero no los encuentro"

"Hodio"
"HODIO"

¿Cómo funcionará "HODIO", la herramienta de Sánchez? Una experta nos lo desvela en Espejo Público

El Gobierno anuncia una nueva herramienta para medir el odio en redes sociales, pero su funcionamiento genera dudas. ¿Qué datos recogerá realmente y hasta dónde puede llegar su capacidad de análisis? La científica, Ana Reyes Menéndez (catedrática de investigación de mercados en URJC), explica en Espejo Público cómo operaría este sistema y qué información podría obtener.

1_Santiago
Mejores momentos | 13 de marzo

Santiago Segura presenta el estreno de ‘Torrente Presidente’ en La ruleta: “La gente que es propensa a la ofensa, por favor, que no vaya a ver esta película”

Así de claro tiene el director de cine cuál es su público. Segura ha promocionado su última película de una forma sorprendente, tanto como el panel con el que la describe como “La vergüenza del cine español”.

Sexóloga

¿Es normal perder la libido después del parto? Una experta responde

Hojaldre relleno de carrilleras y manzana

¡Se le hace la boca agua! Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de hojaldre relleno de carrilleras y manzana

Alcachofas con almejas en salsa verde: una receta nutritiva, ligera y rápida de Karlos Arguiñano

Alcachofas con almejas en salsa verde: una receta nutritiva, ligera y rápida de Karlos Arguiñano

Publicidad