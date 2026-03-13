¿Cómo funcionará "HODIO", la herramienta de Sánchez? Una experta nos lo desvela en Espejo Público

La experta dice que herramientas como la anunciada por el Gobierno no solo extraen mensajes de odio, sino grandes cantidades de información sobre el comportamiento en redes.

Asegura que el primer paso consiste en crear una base de datos que recoge qué se publica, quién lo publica, a qué hora lo hace, cuántas veces escribe esa persona o cuántos seguidores tiene. Según explica, aunque el objetivo sea analizar el discurso del odio, el sistema permite acceder a muchos más datos sobre la actividad de los usuarios.

"Analizan palabras y sentimientos"

Ana Reyes asegura que el análisis se realiza en dos fases: primero la extracción de datos y después su minería mediante algoritmos.

Para ello se entrenan sistemas que identifican palabras clave asociadas a insultos o agresiones verbales como "basura", "escoria" o "repugnante" y categorías como "toxicidad" o "agresión". Con estos algoritmos, dice que se puede estudiar no solo qué se dice, sino también el sentimiento del mensaje, quién lo emite y qué impacto tiene.

"Aún falta información sobre cómo se aplicará realmente esta herramienta"

Reyes dice que desde el punto de vista científico "aún falta información sobre cómo se aplicará realmente esta herramienta".

Asegura que para evaluar su utilidad sería necesario conocer el objetivo concreto del análisis, los algoritmos utilizados y la base de datos empleada. Además, explica que en sus propias investigaciones sobre redes sociales no ha encontrado un "discurso real de odio" como tema predominante, por lo que cuestiona la justificación científica de crear un sistema específico para medirlo.

La herramienta puede recopilar demasiada información

La experta dice que un sistema de este tipo no solo recoge insultos o mensajes de odio, sino muchos más datos sobre los usuarios: quién publica, cuándo publica, cuántas veces lo hace, qué impacto tienen sus mensajes. Por eso asegura que es una herramienta "muy potente", porque permite cruzar gran cantidad de información sobre lo que ocurre en redes sociales.

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