Alec Baldwin rueda su nueva película en Granada y habla de Hollywood: "Ha desaparecido el término medio"

El actor estadounidense Alec Baldwin ha lamentado que Hollywood haya perdido "el término medio" al desaparecer las creaciones cinematográficas de presupuesto intermedio, un tipo de producción que, a su juicio, permitía dedicar más tiempo al desarrollo creativo durante los rodajes.

"Cuando yo era más joven tenías películas de 5 millones, de 50 millones y de 150 millones. Uno, dos, tres. Ahora el dos ha desaparecido", ha afirmado en un encuentro con los medios de comunicación en Granada, donde rueda estos días El sastre del rey, el primer largometraje de Pedro Casablanc.

El actor ha incidido en que esa falta de presupuesto dificulta los procesos creativos porque, a su juicio, el dinero solo significa una cosa: tiempo.

En esa línea ha añadido que las películas con presupuestos más ajustados obligan a trabajar rápido y reducen el margen para que actores, directores y guionistas profundicen, se descubran y encuentren matices durante el rodaje. "Quieres tiempo para pensar. Cuando todos se juntan, los actores, el director, todo el equipo... ahí es cuando comienza el proceso real", ha comentado.

Una película "dulce" y "diferente"

El sastre del rey cuenta la historia de un niño en los años 60 que acompaña a su padre, a quien le han encargado confeccionar ropa para el rey de Marruecos. Baldwin ha reconocido que el filme le agradó desde el primer momento en el que leyó el guion.

"Me gusta la historia. Es muy dulce, muy inocente y diferente. Me gustó que fuera distinta, porque muchas películas de ahora son duras. Y esta película es hermosa", ha manifestado antes de celebrar que España le gusta "especialmente" porque la gente "no es ruidosa" ni "escandalosa" como en América.

Preguntado sobre si, como "gran actor de comedia" piensa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, necesita "cambiar de sastre", el actor ha respondido que no, que "está perfecto tal y como está": "Es perfecto ahora. Quizá necesite el sastre de un rey... No, no hay ningún rey en América".

Una carta de amor al cine

El actor y director Pedro Casablanc ha compartido con los medios que El sastre del rey cuenta con tintes autobiográficos. Él pasó su infancia en Casablanca y la historia de que un sastre reciba un encargo para confeccionar ropa para el rey de Marruecos fue algo que él mismo vivió, ya que su padre se dedicaba a ese oficio.

"Más allá de eso es una película de aventuras vista desde los ojos de un niño, desde la ilusión y el intento de que todos seamos más felices de lo que somos. Es una carta de amor al cine y a estas familias que tuvieron que estar viviendo alejados del momento político que se vivía en España en esos años", ha detallado Casablanc, que como director ha rodado dos cortometrajes: Burbuja (2009) y Sacrilegio (2023).

Preguntado sobre el hecho de contar en el elenco con un actor internacional como Baldwin, Casablanc ha indicado que es una muestra de que el cine español llega a cotas "que todos conocen" y que, por eso, en cuanto les llega un proyecto, lo aceptan.

"Creo que Baldwin está muy contento. Está haciendo un personaje muy bonito, misterioso, que creo que está disfrutando muchísimo. Además, ha sido muy fácil trabajar con él", ha comentado.

La película, rodada íntegramente entre Granada y Tánger, está producida por María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza y tiene también como protagonistas a Natalia de Molina, Jesús Carroza y Alberto Ammann.

Como ha precisado a la prensa Ariza, llevan cuatro años en la producción del filme y actualmente se encuentran en la recta final del rodaje.

No obstante, no ha adelantado una fecha estimada para el estreno, ya que dedicarán a la postproducción "el mismo mimo" que han aplicado a la preproducción.