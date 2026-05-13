¡Fuente de colágeno! Receta de manitas a la riojana con arroz, de Karlos Arguiñano

El caldo de cocción de las manitas es muy nutritivo por su alto contenido en gelatina. Puedes usarlo para dar cuerpo a la salsa final. Si te sobra, lo puedes utilizar para sopa o consomé.

Añadir algo ácido durante la cocción de las manitas (vinagre o vino blanco) ayudará a que el colágeno se desprenda mejor de los huesos y pase al caldo.

Ingredientes, para 4 personas

6 manitas de cerdo

200 g de arroz

2 cebollas rojas

4 pimientos choriceros

7 dientes de ajo

150 g de chorizo picante

2 lonchas gruesas de jamón serrano (100 g)

200 ml de salsa de tomate

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 hoja de laurel

Perejil

Ingredientes Manitas a la riojana con arroz | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua en la olla rápida. Introduce las manitas cortadas por la mitad. Agrega un manojo de perejil, la hoja de laurel y 3 dientes de ajo pelados. Añade una cebolla picada. Sazona y cierra la olla. Cocina durante 35 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Deja que salga el vapor, retira las manitas a un plato, cuela el caldo y resérvalo.

Añade una cebolla picada. Sazona y cierra la olla | antena3.com

Pon los pimientos choriceros a remojo en agua caliente, hasta que se hidraten bien. Separa la carne con la ayuda de un cuchillo, pícala finamente y resérvala.

Para la salsa, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica finamente la cebolla y 3 dientes de ajo. Introduce todo a la cazuela y deja pochar durante 8-10 minutos. Corta el chorizo en rodajas finas y agrégalo. Añade la carne de los pimientos choriceros. Vierte el vino blanco y la salsa de tomate.

Añade la carne de los pimientos choriceros | antena3.com

Añade 4-5 cacillos del caldo de cocción que tenías reservado y cocina a fuego medio durante 15 minutos aproximadamente. Incorpora las manitas y cocina durante 18-20 minutos más.

Incorpora las manitas y cocina | antena3.com

Mientras terminan de hacerse las manitas, prepara el arroz. Para ello, calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela. Añade un diente de ajo pelado. Incorpora el arroz y vierte el doble de agua y un poco más. Sazona y cocínalo durante 18-20 minutos. Añade perejil picado al gusto y mezcla bien.

Sirve las manitas con su salsa y acompaña con el arroz. Decora con perejil.