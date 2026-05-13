Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

¡Fuente de colágeno! Receta de manitas a la riojana con arroz, de Karlos Arguiñano

Arguiñano ha preparado esta receta de manitas a la riojana, con un sabor inconfundible. El cocinero reconoce que le encanta este plato, y además es muy sencillo de elaborar porque solo tienes que meter los ingredientes en la olla y preparar la salsa.

¡Fuente de colágeno! Receta de manitas a la riojana con arroz, de Karlos Arguiñano

Publicidad

El caldo de cocción de las manitas es muy nutritivo por su alto contenido en gelatina. Puedes usarlo para dar cuerpo a la salsa final. Si te sobra, lo puedes utilizar para sopa o consomé.

Añadir algo ácido durante la cocción de las manitas (vinagre o vino blanco) ayudará a que el colágeno se desprenda mejor de los huesos y pase al caldo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 6 manitas de cerdo
  • 200 g de arroz
  • 2 cebollas rojas
  • 4 pimientos choriceros
  • 7 dientes de ajo
  • 150 g de chorizo picante
  • 2 lonchas gruesas de jamón serrano (100 g)
  • 200 ml de salsa de tomate
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 hoja de laurel
  • Perejil
Ingredientes Manitas a la riojana con arroz
Ingredientes Manitas a la riojana con arroz | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua en la olla rápida. Introduce las manitas cortadas por la mitad. Agrega un manojo de perejil, la hoja de laurel y 3 dientes de ajo pelados. Añade una cebolla picada. Sazona y cierra la olla. Cocina durante 35 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Deja que salga el vapor, retira las manitas a un plato, cuela el caldo y resérvalo.

Añade una cebolla picada. Sazona y cierra la olla
Añade una cebolla picada. Sazona y cierra la olla | antena3.com

Pon los pimientos choriceros a remojo en agua caliente, hasta que se hidraten bien. Separa la carne con la ayuda de un cuchillo, pícala finamente y resérvala.

Para la salsa, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica finamente la cebolla y 3 dientes de ajo. Introduce todo a la cazuela y deja pochar durante 8-10 minutos. Corta el chorizo en rodajas finas y agrégalo. Añade la carne de los pimientos choriceros. Vierte el vino blanco y la salsa de tomate.

Añade la carne de los pimientos choriceros
Añade la carne de los pimientos choriceros | antena3.com

Añade 4-5 cacillos del caldo de cocción que tenías reservado y cocina a fuego medio durante 15 minutos aproximadamente. Incorpora las manitas y cocina durante 18-20 minutos más.

Incorpora las manitas y cocina
Incorpora las manitas y cocina | antena3.com

Mientras terminan de hacerse las manitas, prepara el arroz. Para ello, calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela. Añade un diente de ajo pelado. Incorpora el arroz y vierte el doble de agua y un poco más. Sazona y cocínalo durante 18-20 minutos. Añade perejil picado al gusto y mezcla bien.

Sirve las manitas con su salsa y acompaña con el arroz. Decora con perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

¡Fuente de colágeno! Receta de manitas a la riojana con arroz, de Karlos Arguiñano

¡Fuente de colágeno! Receta de manitas a la riojana con arroz, de Karlos Arguiñano

Cándido Méndez, amigo de Florentino Pérez

Cándido Méndez, amigo de Florentino Pérez: "Defendió al Real Madrid con una maniobra estratégica de primera magnitud"

Cristóbal Soria sobre Florentino Pérez.

Cristóbal Soria revela la confesión que le hizo Florentino Pérez: "El problema lo tiene con los que le apuñalan por la espalda"

Un nuevo concurso en el que los concursantes son celebrities que participan junto a sus padres o hijos
Formato revelación en Reino Unido

Antena 3 inicia las grabaciones de Noche en familia, presentado por Bertín Osborne y Eugenia Osborne

Albert Rivera
El Observatorio con Rivera

Albert Rivera, sobre una posible rebelión contra Pedro Sánchez en el PSOE: "La dignidad, la moral, la ingobernabilidad, no le importan"

Ángel Antonio Herrera, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez
Real Madrid

Ángel Antonio Herrera, periodista de ABC, responde a los ataques de Florentino Pérez: "Con la prensa conviene no meterse"

El periodista de ABC y colaborador de Espejo Público, en alusión a las declaraciones de Florentino Pérez en las que cargaba contra el medio, responde y da su opinión sobre la polémica rueda de prensa del presidente del Real Madrid.

Mask Singer, en directo: última gala antes de la gran Semifinal
Minuto a minuto

Mask Singer, en directo: última gala antes de la gran Semifinal

El segundo grupo de Mask Singer llega a su última gala antes de la gran Semifinal. ¿Listos para un nuevo truelo y duelo?

Paula Echevarría y David Bustamante

Lorena Vázquez desvela el motivo por el que Paula Echevarría ha borrado una foto con Bustamante de sus redes sociales

Alfredo Corell, inmunólogo, sobre la detección del hantavirus.

Un inmunólogo habla de la supuesta ocultación de un caso de hantavirus a bordo: "El 70% de las personas bloquean el virus"

"Se nota que ha estado 'enchayando'": el jurado, impresionado con la imitación de Jesulín en la quinta gala de Tu cara me suena

"Se nota que ha estado 'enchayando'": el jurado, impresionado con la imitación de Jesulín en la quinta gala de Tu cara me suena

Publicidad