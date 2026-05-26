Receta de ensalada de salmón marinado, de Karlos Arguiñano: "¡Es tan sencillo, tan curioso y tan distinto!"

Si marinas el salmón durante 24 horas conseguirás que quede más jugoso, tierno y poco curado. Si lo marinas durante 48 horas obtendrás un salmón más firme, curado y con un sabor más intenso.

Congela la pieza de salmón durante 48 horas. Sácala del congelador, pásala al frigorífico y deja que se descongele. Saca los 2 lomos, retirándole la espina central. Pálpalos y, con ayuda de unas pinzas, retírales las espinas que puedan tener.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de salmón (con su piel)

1 lechuga

12 tomates cherry

1 aguacate

1 diente de ajo

1 cucharada de mostaza a la antigua

Vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Perejil

Para el marinado:

200 g de sal gruesa

100 g de azúcar

2 cucharadas de pimienta blanca molida

4 cucharadas de eneldo seco

Ingredientes Ensalada de salmón marinado | antena3.com

Elaboración

Para el marinado, mezcla en un bol la sal, el azúcar, el eneldo y la pimienta blanca. Cubre la base de un recipiente hondo tipo plumcake con parte de la mezcla, coloca encima un lomo de salmón con la piel hacia abajo. Pon encima el otro lomo con la piel hacia arriba.

Mezcla en un bol la sal, el azúcar, el eneldo y la pimienta blanca | antena3.com

Cubre con el resto del marinado. Tapa el bol con film de cocina o ponle encima una fuente y deja que marine en el frigorífico durante 24 horas (mínimo).

Cubre con el resto del marinado | antena3.com

Saca el salmón del frigorífico y retira la mezcla de sal, azúcar, eneldo y pimienta. Enjuaga los lomos en un bol grande con agua y sécalos bien con papel absorbente de cocina. Retira la piel y córtalo en láminas de ½ cm aproximadamente. Reserva.

Para la ensalada, limpia la lechuga y corta las hojas en juliana fina. Corta los tomates por la mitad. Abre el aguacate, retira el hueso y trocea la carne en gajos finos. Reserva todo por separado.

Para el aliño, pela y pica el diente de ajo y májalo en un mortero con una pizca de sal. Cuando esté bien majado, añade la cucharada de mostaza, una cucharada de aceite y un chorrito de vinagre. Mezcla bien para que emulsione.

Cuando esté bien majado, añade la cucharada de mostaza, una cucharada de aceite | antena3.com

Reparte la lechuga en el fondo de cada plato y sazona. Pon encima 4-6 gajos de aguacate, 6 láminas de salmón y 6 trocitos de tomate. Aliña con la vinagreta de ajo y mostaza. Decora el plato con una hoja de perejil.

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