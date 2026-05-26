Mabel decide seguir adelante con Salva: “Tú ya pagaste por tus actos y yo sí creo en las segundas oportunidades”

La relación entre Mabel y Salva no pasa por su mejor momento. Y es que el saber que el cantinero estuvo diez años en la cárcel ha sido un jarro de agua fría para la joven Salazar que no sabe qué hacer con su relación.

No le gusta que su novio haya estado en la cárcel y tampoco le ha gustado que se lo ocultase, a pesar de que él lo hizo por buscar una oportunidad. Sabía que si lo contaba n unca habría conseguido el trabajo en la cantina y, mucho menos, el amor de Mabel.

El cantinero le dice que entiende su reacción y le cuenta un poco más sobre episodio de su vida que quiere enterrar y deja olvidado.

Salva le confiesa a Mabel que su madre murió de pena cuando él entró en prisión y que eso es algo que su padre no le perdona.

Mabel, ahora que entiende mejor su situación, se acerca a él y le dice que él ya pago por lo que hizo y que cree en las segundas oportunidades.

La joven le dice que sabe que él es buena persona: “Te acepto tal y como eres y quiero seguir contigo”, le dice a un Salva que no sabe si está soñando ya que no se esperaba esas palabras de su novia.

“La suerte de haberte encontrado compensa todos los males vividos”, le dice el joven mientras ambos se funden un apasionado beso.

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