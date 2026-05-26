Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Nati de las Casas, la quinta mujer que conquistó a Espartaco Santoni

El actor venezolano Espartaco Santoni fue uno de los conquistadores por excelencia de la época dorada de Marbella. Sus romances con Marujita Díaz, Tere Velázquez o Tita Cervera fueron algunos de los más sonados, pero finalmente fue Natividad de las Casas la que se ganó un hueco en su corazón hasta el final de sus días.

Su relación comenzó tras su divorcio con Tita Cervera. Ambos se conocieron en una de las fiestas del actor y mantuvieran una relación a distancia entre Venezuela y España, que nunca convenció a la familia de Nati por la fama que precedía a Espartaco.

Pese a todo, Espartaco y Nati se casaron en 1980, aunque su matrimonio no llegó a cumplir los cinco años. Una ruptura que ella siempre achacó a los problemas con sus negocios.

Hoy, Nati de las Casas, para quien Espartaco siempre guardó palabras de cariño, nos cuenta qué fue lo que dinamitó su matrimonio realmente. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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