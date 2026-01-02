El fallo geográfico de Fernando Tejero en Pasapalabra: Italia tiene frontera… ¡con Chile!

Para comenzar el año en Pasapalabra, Roberto Leal ha propuesto a Fernando Tejero un Una de Cuatro lleno de países que bien podrían ser los destinos para viajar durante 2026. “Nos vamos de paseo”, ha afirmado el presentador al dar las cuatro primeras opciones: Vietnam, Chile, El Vaticano y Suecia.

La primera anécdota no ha tardado en llegar. De hecho, ha sido nada más comenzar la prueba y podría decirse que ha sido un… accidente geográfico. Roberto ha pregunta qué país “sólo tiene frontera con Italia, la cual mide poco más de tres kilómetros”. Para sorpresa de todos, Fernando Tejero no ha respondido El Vaticano. ¡Ha dicho Chile!

El actor se ha dado cuenta de su lapsus al instante, propiciando risas en el plató. No ha sido el único error en la prueba, pero sí el más llamativo y divertido. Con todo, el equipo de Rosa ha conseguido sumar 18 segundos. ¡Revívelo en el vídeo!