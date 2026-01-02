La fiesta ilegal que la Guardia Civil no ha podido frenar: "Son 6.000 personas"

Con Año Nuevo llegan las fiestas ilegales que citan a miles de personas. En este momento la 'rave' en el Pantano del Cenajo, en la provincia de Albacete, es la que más está dando de qué hablar.

Una concentración que cuenta con la presencia de más de mil vehículos que han acampado en el lugar y la previsión es que la fiesta dure hasta el día de Reyes, si el temporal no lo impide.

El programa de Y ahora Sonsoles se ha desplazado hasta el lugar para conocer cómo está la situación: "El frío, la nieve y la lluvia es lo que puede servir de aliado".

"Es un concierto ilegal, pero bien montado" señalan algunos vecinos de Férez, en Alicante: "Todos los vecinos se alarmaron al ver llegar tantos coches".

Por el momento sabemos que unos 300 agentes de la Guardia Civil vigilan la fiesta ilegal, que intentaron ya frenar sin éxito el 31 de diciembre.

"Son gente que monta de forma profesionalísima una ciudad" ha querido resaltar Ángel Antonio Herrera ante la noticia de que los cuerpos de seguridad no han podido interceder.