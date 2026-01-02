Antena3
Paula Fernández Ochoa, el esquí en sus genes: "La disciplina es amor por lo que haces"

La hija de Paquito y sobrina de Blanca Fernández Ochoa visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos como se ha reinventado ante las dificultades que le ha dado la vida.

Óscar Martín
Publicado:

Paula Fernández Ochoa lleva en sus genes valores como la constancia, la tenacidad y el trabajo. El esquí es el centro de la vida de la familia Fernández Ochoa. Una familia olímpica y un gen, el de los Fernández Ochoa, que se traduce en disciplina y tesón.

En Y ahora Sonsoles hemos recibido la visita de Paula, hija de Paquito y sobrina de Blanca. El primer varapalo en su vida llegó con la muerte de su padre en 2006: "Blanca no quería que nadie sufriera por ella".

Trece años después, tiene lugar otra tragedia y es que su tía Blanca fue hallada sin vida en la Sierra de Guadarrama: "Cuando falleció recuerdo que hablé de suicidio y lo cambiaron por circunstancias extrañas".

"He heredado de mi padre el fuerte carácter, la determinación, la actitud positiva ante la vida y la pasión por el esquí", ha relatado sonriente y celebrando que ha heredado las patas de gallo por lo feliz que era y el humor que tenía su padre.

"Suerte es la Lotería, lo demás hay que ganárselo" es una de las lección que Paquito, su padre, siempre le ha enseñado.

Estas marcadas ausencias llevan a Paula a desarrollar una actitud más consciente frente a los desafíos personales y profesionales. Abandonó su trabajo como abogada y se reinventó profesionalmente.

No olvida de donde viene, y en su ADN lleva el deporte, un pilar central para ella que le aporta equilibrio y estabilidad emocional.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

