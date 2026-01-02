Final de Stranger Things explicado: Los creadores de la serie aclaran qué pasa con Eleven

El año, paradójicamente, ha arrancado con una despedida. Stranger Things ha puesto punto y final a una historia construida a lo largo de 9 años y 5 temporadas; dejando claro que su legado en Netflix es ahora imborrable.

A pesar de que la primera entrega llegó en 2016, durante todo este tiempo la ficción de los Duffer ha sabido ir cosechando nuevos seguidores. Y es que ha sido casi una década de idas y venidas por el Upside Down, de niños convirtiéndose en adolescentes y de villanos siempre dispuestos a un nuevo contraataque.

Stranger Things 5 | Netflix

Pero esto terminó el 1 de enero y, con un final que no ha estado exento de polémica entre parte de los seguidores, Stranger Things ha sabido regalar una emotiva conclusión para todo su elenco.

Sin embargo, hay una duda que apunta a repetirse una y otra vez ya desde el primer día de 2026. ¿Qué ha pasado con Eleven al final?

SPOILERS EN ADELANTE

Tras la batalla final contra Vecna y esa victoria con hacha en mano, el elenco completo vuelve a Hawkins antes de que estalle la bomba que terminará para siempre con el agujero de gusano que resultó ser el Upside Down.

No obstante, los planes de la otrora Sarah Connor son muy diferentes. Y es que si en los 80 huía de Schwarzenegger, ahora Linda Hamilton ha hostigado sin cesar a Eleven y compañía. Tanto como para que la protagonista viera en esa explosión la única forma de "romper el ciclo".

Linda Hamilton en Stranger Things 5 | Netflix

Si bien parece que finalmente Eleven saldría con el resto del equipo al mundo real, cuando la villana los atrapa ella decide sacrificarse por el bien común. Después de su emotiva despedida con Mike, Jane Hopper vuelve al Upside Down y desaparece para siempre.

¿O tal vez no?

18 meses más tarde, todos los personajes de la serie (Steve, por suerte, incluido) han reconstruido su vida. Es la graduación de la promoción de Dustin y compañía y, con ella, el final de una era.

Tras las despedidas con sus respectivos cierres de trama, la serie termina tal y como empezó: Con una partida de Dragones y Mazmorras. En ella, Mike imagina cómo será el futuro de sus inseparables amigos. Ahora bien, tenía un as bajo la manga.

Mike encuentra la manera de justificar que Eleven escapa del Upside Down. Lo habría hecho gracias a su hermana, que se sacrifica para que todo lo que habíamos visto en esa escena en la que la joven desaparece con el Mundo del Revés, fuera una simple visión creada por Kali. Ella, por su parte, logra escapar y ahora vive en un lejano pueblo donde nunca nadie pueda encontrarla.

Ahora bien, ¿cuánto de verdad hay en esto?

La justificación parece acertada. Eleven no tenía sus poderes y, por tanto, llegar hasta el borde del Upside Down era, como poco, complicado.

Millie Bobby Brown como Eleven en la temporada 5 y final de Stranger Things | Netflix

Pero, por otro lado, ¿cómo consigue resistir su hermana tanto tiempo con un disparo? Recordemos que Eleven tiene que llegar al mundo del Azotamentes, enfrentarse a Vecna, regresar en camión y, por supuesto, despedirse de su joven novio. Parece, al menos, igual de complicado que vencer los inhibidores de poderes de los militares.

Los creadores, Matt y Ross Duffer, han querido comentar el final que ellos mismos idearon. Y no, no lo han hecho con fines aclaratorios (ni falta que hace).

"Es una buena pregunta, pero no creo que encuentren la respuesta en Google", ha dicho Matt. Mientras su hermano comenta en EW: "Nuestro objetivo y esperanza es dejar la respuesta en manos de los fans y que, en todo caso, sea la audiencia la que decida en qué creen, como sucede con nuestros personajes".

Los hermanos Duffer, Matt y Ross, creadores de Stranger Things | Getty

Y es que esta es precisamente la clave del destino de Eleven. En qué creen Mike, Dustin, Lucas, Max y Will. Y, como ellos, los fieles espectadores que disfrutaron de la ficción durante casi diez años.

La serie no necesitaba grandes giros de guion. Solo que, como bien sucedía en el cine ochentero, los buenos ganen, los malos pierdan y la promesa de un futuro mejor llegue antes de los créditos.

2026 puede ser un gran año y, el mensaje de Stranger Things ha sido claro: Tienes que creerlo.