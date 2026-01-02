Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Toma de posesión

Zohran Mamdani jura sobre el Corán como alcalde de Nueva York y promete una "nueva era" para la ciudad

A sus 34 años, es el alcalde número 112 de la ciudad, el segundo más joven, el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero musulmán en ocupar el cargo.

Zohran Mamdani

Mamdami jura sobre el Corán como alcalde de Nueva York y promete una "nueva era" para la ciudad | EFE

Publicidad

Mara Fernández
Actualizado:
Publicado:

Zohran Mamdani se convirtió este jueves en el nuevo alcalde de Nueva York tras jurar el cargo en una ceremonia celebrada poco después de la medianoche, dando inicio a un mandato que él mismo ha definido como un punto de inflexión para la ciudad. A sus 34 años, Mamdani es el alcalde número 112 de la ciudad, el segundo más joven, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán en ocupar el cargo.

El demócrata socialista asumió la Alcaldía tras una carrera política meteórica que, en apenas un año, lo ha llevado de ser un legislador estatal prácticamente desconocido a convertirse en el máximo líder de la ciudad, después de imponerse en las primarias demócratas y en las elecciones locales. Su llegada al poder ha generado altas expectativas, especialmente entre la clase trabajadora y los votantes jóvenes que lo han respaldado.

Nada más tomar posesión, Mamdani debutó en el cargo firmando una serie de órdenes ejecutivas para abordar la crisis de vivienda y revocar parte del trabajo de su predecesor, el demócrata moderado Eric Adams. Según un comunicado, estas primeras decisiones buscan "un nuevo comienzo para la Administración Mamdani", aunque el alcalde ha avanzado que volverá a emitir algunas medidas anteriores que considere relevantes para su agenda.

La investidura tuvo lugar en la histórica estación de metro Old City Hall, cerrada al público y situada bajo la Alcaldía. La elección del lugar buscaba ser "un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad". Mamdani juró el cargo sobre el Corán, sostenido por su esposa, Rama Duwaji, y aseguró que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.

El discurso de Mamdani

En su primer discurso público como alcalde, Mamdani dejó claro que no pretende moderar sus promesas ni el alcance político de su mandato. "Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso", afirmó. Frente a ello, defendió "la calidez del colectivismo” frente a la "frialdad del individualismo agreste" y prometió: "Si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde".

El regidor subrayó además su identidad política y el sentido de su victoria electoral: "Fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista", sostuvo, con el objetivo de demostrar que "la izquierda puede gobernar" y hacerlo de manera "ejemplar".

Las primeras medidas de gobierno

Mamdani firmó tres órdenes ejecutivas centradas en la vivienda. La primera de ellas busca revitalizar la Oficina de Protección de Inquilinos, mientras que las otras dos crean equipos de trabajo destinados a evaluar propiedades públicas aptas para la construcción de vivienda y a aligerar la burocracia para acelerar los proyectos. El alcalde nombró a la activista de la vivienda asequible Cea Weaver como directora de dicha oficina, que defenderá a los inquilinos frente a los arrendadores y velará por la rápida actuación de las agencias municipales en edificios con condiciones no seguras o ilegales.

Junto a Weaver, Mamdani anunció su primera gran acción, y es, intervenir en el proceso de bancarrota de la empresa arrendadora Pinnacle Realty, que acumula miles de violaciones y denuncias en 83 edificios y mantiene deudas con la Alcaldía. Para ilustrar esta intervención, el alcalde convocó una rueda de prensa en uno de los inmuebles de la compañía, donde mostró las condiciones de abandono que afrontan sus habitantes.

El alcalde firmó también una orden para designar a cinco vicealcaldes que estructurarán su administración, entre ellos la vicealcaldesa de Vivienda y Planeamiento, Leila Bozorg, que supervisará sus equipos LIFT, encargado de identificar propiedades públicas edificables antes del 1 de julio, y SPEED, orientado a eliminar barreras burocráticas que aumentan costes y ralentizan la construcción de vivienda.

Mamdani también hizo promesas como congelar el precio del alquiler para una parte de las viviendas y hacer la ciudad más asequible, además de insistir en que "el trabajo acaba de empezar" y que su gobierno buscará "el cambio por el interés de la clase trabajadora, no a sus expensas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la mañana' en Atresplayer.

Publicidad

Mundo

Zohran Mamdani

Zohran Mamdani jura sobre el Corán como alcalde de Nueva York y promete una "nueva era" para la ciudad

Russian President Putin meets with Deputy Defence Minister Tsivileva

La CIA desmiente a Putin y asegura que Ucrania no bombardeó una de sus residencias

Manifestación en Irán

Las violentas protestas en Irán se extienden por el país: al menos siete muertos, decenas de heridos y más de cien detenidos

Homenaje a las víctimas Suiza
Suiza

Centenares de personas rinden homenaje a las más de 40 víctimas del incendio en Crans-Montana

incendio suiza
Suiza

Las terribles imágenes del incendio en Suiza: "Todos gritaban"

Naufragio en Indonesia
Naufragio en Indonesia

Un naufragio en Indonesia destroza a cuatro familias españolas: quién es quién en el sobrecogedor suceso

La idea era pasar unas vacaciones inolvidables, pero el sueño se volvió pesadilla. Cuatro familias destrozadas por un desgarrador naufragio.

Agentes de policía en el lugar donde se produjo el incendio
Suiza

"Una bengala en una botella", la principal hipótesis del incendio en Suiza que deja l40 muertos y 115 heridos

Suiza amanece conmocionada este 1 de enero tras una tragedia de grandes dimensiones en una de sus estaciones de esquí más exclusivas. La policía suiza confirma 40 víctimas mortales y 115 heridos, la mayoría graves.

Londres recibe el 2026

Así ha sido el recibimiento al 2026 en diferentes partes del mundo entre celebraciones, contrastes y llamadas a la paz

Homenaje a las víctimas del incendio

40 muertos y 115 heridos de gravedad en un incendio en un bar de Crans-Montana, Suiza, en Año Nuevo

40 años España en Europa

40 años en Europa: cómo la adhesión a la UE cambió España

Publicidad