Zohran Mamdani jura sobre el Corán como alcalde de Nueva York y promete una "nueva era" para la ciudad

Zohran Mamdani se convirtió este jueves en el nuevo alcalde de Nueva York tras jurar el cargo en una ceremonia celebrada poco después de la medianoche, dando inicio a un mandato que él mismo ha definido como un punto de inflexión para la ciudad. A sus 34 años, Mamdani es el alcalde número 112 de la ciudad, el segundo más joven, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán en ocupar el cargo.

El demócrata socialista asumió la Alcaldía tras una carrera política meteórica que, en apenas un año, lo ha llevado de ser un legislador estatal prácticamente desconocido a convertirse en el máximo líder de la ciudad, después de imponerse en las primarias demócratas y en las elecciones locales. Su llegada al poder ha generado altas expectativas, especialmente entre la clase trabajadora y los votantes jóvenes que lo han respaldado.

Nada más tomar posesión, Mamdani debutó en el cargo firmando una serie de órdenes ejecutivas para abordar la crisis de vivienda y revocar parte del trabajo de su predecesor, el demócrata moderado Eric Adams. Según un comunicado, estas primeras decisiones buscan "un nuevo comienzo para la Administración Mamdani", aunque el alcalde ha avanzado que volverá a emitir algunas medidas anteriores que considere relevantes para su agenda.

La investidura tuvo lugar en la histórica estación de metro Old City Hall, cerrada al público y situada bajo la Alcaldía. La elección del lugar buscaba ser "un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad". Mamdani juró el cargo sobre el Corán, sostenido por su esposa, Rama Duwaji, y aseguró que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.

El discurso de Mamdani

En su primer discurso público como alcalde, Mamdani dejó claro que no pretende moderar sus promesas ni el alcance político de su mandato. "Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso", afirmó. Frente a ello, defendió "la calidez del colectivismo” frente a la "frialdad del individualismo agreste" y prometió: "Si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde".

El regidor subrayó además su identidad política y el sentido de su victoria electoral: "Fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista", sostuvo, con el objetivo de demostrar que "la izquierda puede gobernar" y hacerlo de manera "ejemplar".

Las primeras medidas de gobierno

Mamdani firmó tres órdenes ejecutivas centradas en la vivienda. La primera de ellas busca revitalizar la Oficina de Protección de Inquilinos, mientras que las otras dos crean equipos de trabajo destinados a evaluar propiedades públicas aptas para la construcción de vivienda y a aligerar la burocracia para acelerar los proyectos. El alcalde nombró a la activista de la vivienda asequible Cea Weaver como directora de dicha oficina, que defenderá a los inquilinos frente a los arrendadores y velará por la rápida actuación de las agencias municipales en edificios con condiciones no seguras o ilegales.

Junto a Weaver, Mamdani anunció su primera gran acción, y es, intervenir en el proceso de bancarrota de la empresa arrendadora Pinnacle Realty, que acumula miles de violaciones y denuncias en 83 edificios y mantiene deudas con la Alcaldía. Para ilustrar esta intervención, el alcalde convocó una rueda de prensa en uno de los inmuebles de la compañía, donde mostró las condiciones de abandono que afrontan sus habitantes.

El alcalde firmó también una orden para designar a cinco vicealcaldes que estructurarán su administración, entre ellos la vicealcaldesa de Vivienda y Planeamiento, Leila Bozorg, que supervisará sus equipos LIFT, encargado de identificar propiedades públicas edificables antes del 1 de julio, y SPEED, orientado a eliminar barreras burocráticas que aumentan costes y ralentizan la construcción de vivienda.

Mamdani también hizo promesas como congelar el precio del alquiler para una parte de las viviendas y hacer la ciudad más asequible, además de insistir en que "el trabajo acaba de empezar" y que su gobierno buscará "el cambio por el interés de la clase trabajadora, no a sus expensas".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la mañana' en Atresplayer.