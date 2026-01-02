Antena3
El Rosco | 2 de enero

Rosa, ganadora del primer Rosco de 2026: ¡Manu se queda rozando la remontada!

El gran duelo de Pasapalabra ha comenzado el año con una gran carga de tensión y con mucho nivel, con los dos concursantes jugando por un bote de 2.578.000 euros.

El recién estrenado 2026 está llamado a ser el gran año de Manu o de Rosa. Tras la tregua que los dos se concedieron en Nochevieja con un empate, ambos han retomado su duelo en El Rosco con mucha intensidad, tanta como merece el jugar por un bote de 2.578.000 euros. Ha sido un programa lleno de primeras veces, desde el error geográfico de Fernando Tejero al pleno de Valeria Vegas en el ¿Dónde Están? pasando por la anécdota en La Pista de ver a Eduardo Navarrete persiguiendo a Roberto Leal por todo el plató buscando un beso como premio.

La petición de Eduardo Navarrete a Roberto Leal por acertar en Pasapalabra: “Un beso en todos los morros”

Manu ha comenzado El Rosco con una ligera ventaja de once segundos. No obstante, la prueba ha estado muy igualada durante la primera vuelta, sin grandes diferencias en los marcadores. Rosa la ha completado con 21 aciertos, pero el madrileño le pisaba los talones con sólo uno menos justo después. Con esa presión, la gallega ha seguido arriesgando, con una cara y una cruz. Con 22 letras en verde y una en rojo, se ha plantado.

El desenlace quedaba pendiente de la remontada de Manu. Su siguiente respuesta iba a ser clave y, para dar más emoción a la tarde, ha fallado. Después, ha conseguido rozar el empate pero se ha quedado a las puertas y tendrá que enfrentarse a la Silla Azul en el próximo programa. ¡Revive este frenético Rosco en el vídeo!

