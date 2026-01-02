La rave ilegal del Cenajo, Albacete, afronta su segunda noche bajo vigilancia policial

La rave ilegal instalada en el entorno del Pantano del Cenajo, en la provincia de Albacete, continúa activa tras la segunda noche de celebración coincidiendo con el inicio del nuevo año. Pese al despliegue policial y a los intentos iniciales por frenar el encuentro, el evento se ha reactivado y reúne a miles de personas en una zona rural de difícil acceso. Los asistentes aseguran que su intención es mantener la fiesta hasta el próximo 6 de enero.

Desde primeras horas del día, la Guardia Civil mantiene un dispositivo compuesto por alrededor de 300 agentes, con controles permanentes en las carreteras y accesos próximos al enclave para impedir la llegada de nuevos participantes. La prioridad de las fuerzas de seguridad es contener el crecimiento del macroevento y garantizar la seguridad en el perímetro, sin intervenir directamente en el interior.

Controles para evitar nuevas incorporaciones

Fuentes de la Guardia Civil confirman que el operativo se centra en bloquear el acceso de más vehículos y personas, mientras se vigila el desarrollo de la rave, catalogada como un macrofestival de música tecno organizado sin autorización. La ubicación, próxima al embalse, ha favorecido la concentración de asistentes y la instalación de equipos de sonido y generadores eléctricos.

Pese a la presencia policial, la actividad continúa de forma ininterrumpida. Tras casi 24 horas de música, los participantes sostienen que aún disponen de recursos y energía suficientes para alargar el encuentro varios días más. La celebración se repite cada Nochevieja en distintos puntos del país y los asistentes defienden que, aunque se intente frenar en una localización, termina trasladándose a otra.

Reacciones desiguales entre los vecinos

En las localidades cercanas, las reacciones vecinales son dispares. Algunos residentes restan importancia al desarrollo de la rave siempre que no se produzcan incidentes. "Mientras que no haya problema ni se metan con la gente", señaló uno de los vecinos consultados en las inmediaciones. Otra residente aseguró que, de no existir alteraciones, "se iría a tomar una cerveza", en referencia al ambiente festivo que se ha generado en la zona.

Otros vecinos, sin embargo, muestran preocupación por la duración del evento y por el impacto que puede tener en el entorno natural, especialmente si se prolonga hasta el día de Reyes, como han anunciado algunos de los asistentes.

La rave ha logrado mantenerse pese a los controles y a los intentos de disuasión. Con todo preparado para varios días, los organizadores informales y los participantes confían en continuar mientras no se ordene el desalojo.

Por el momento, el operativo policial seguirá activo y no se descartan cambios en la estrategia en función de la evolución del evento durante las próximas horas.

