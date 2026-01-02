Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Baliza V16

Baliza V16, ubicación disponible para delincuentes: "Es un problema de seguridad"

La baliza V16 tiene la pretensión de proteger y ayudar a los usuarios de la carretera. Su llegada no ha estado exenta de polémica y tiene a conductores a favor y en contra de su uso.

baliza v16

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

La baliza V16 se pensó con la idea de facilitar la solicitud de ayuda en carretera, evitar accidentes a la hora de poner los triángulos, y que el resto de los conductores pudieran tener la información de que un vehículo en carretera está dañado.

Ya es obligatoria llevarla en el coche, aunque multitud de conductores señalan que su escasa visibilidad no suele colaborar. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Manuel Rodríguez, un conductor que está a favor de dichas balizas.

Manuel ha destacado que dicho instrumento permite que el vehículo sea geolocalizado: "Cualquier delincuente puede saber ahora mismo dónde hay un condcuro parado y averiado en la carretera", señala Javier Sanz, experto en ciberseguridad.

Además, Manuel ha querido insistir en que la baliza V16 no está vinculada a ningún DNI o matrícula, tan solo informa de la posición del peligro para proteger a los demás usuarios.

baliza v16

Creador de la baliza V16: “Tenemos 250.000 conductores con problemas de discapacidad en España"

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

baliza v16

Baliza V16, ubicación disponible para delincuentes: "Es un problema de seguridad"

El Hormiguero arranca el 2026 con dos noches únicas: ¡descubre quiénes serán los primeros invitados del año!

El Hormiguero arranca el 2026 con dos noches únicas: ¡descubre quiénes serán los primeros invitados del año!

Las cartas de amor de Kiko Rivera a Lola y a Irene

¿Utiliza Kiko Rivera la inteligencia artificial para escribir sus cartas de amor a Lola García o Irene Rosales?

Alejandra Grepi
¡No te lo pierdas!

Alejandra Grepi visita Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h

Vero consigue el pase a la final con un increíble panel de ¡1.040 euros!
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Vero consigue el pase a la final con un increíble panel de ¡1.040 eros!

La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo: “Él sabe lo que me gusta”

El gusto musical del presentador es conocido por todos los miembros del programa y cuando la banda toca una canción que le gusta se nota.

Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”

Vero sabe cómo empezar el año, la concursante ha logrado un gran premio en uno de los paneles.

Subida precios 2026

Año nuevo, subida nueva con huevos, aceite, carne, café y energía que se encarecen en 2026: "Es para echarse a temblar"

Incendio en una vivienda en Carabanchel

Los hermanos fallecidos en el incendio de Carabanchel aparecieron muertos en el baño, abrazados

Salud mental Ceuta

Ceuta, sin psiquiatras en la sanidad pública: "Muchos están al límite"

Publicidad