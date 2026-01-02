Baliza V16, ubicación disponible para delincuentes: "Es un problema de seguridad"

La baliza V16 se pensó con la idea de facilitar la solicitud de ayuda en carretera, evitar accidentes a la hora de poner los triángulos, y que el resto de los conductores pudieran tener la información de que un vehículo en carretera está dañado.

Ya es obligatoria llevarla en el coche, aunque multitud de conductores señalan que su escasa visibilidad no suele colaborar. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Manuel Rodríguez, un conductor que está a favor de dichas balizas.

Manuel ha destacado que dicho instrumento permite que el vehículo sea geolocalizado: "Cualquier delincuente puede saber ahora mismo dónde hay un condcuro parado y averiado en la carretera", señala Javier Sanz, experto en ciberseguridad.

Además, Manuel ha querido insistir en que la baliza V16 no está vinculada a ningún DNI o matrícula, tan solo informa de la posición del peligro para proteger a los demás usuarios.