"Vengo a brillar": Cristina Pedroche sorprende con un espectacular vestido con guiños a todas sus Campanadas

Cristina Pedroche ha vuelto a sorprendernos con su llamativo estilismo en sus duodécimas Campanadas en Atresmedia, las décimas junto a Alberto Chicote. Ella ya nos lo había avisado: nos íbamos a quedar de piedra al verlo. Y así ha sido.

Aunque la presentadora había dejado algunas pistas en redes sociales y en sus apariciones en distintos programas de la cadena durante las semanas previas, no podíamos hacernos una idea de cuál sería el resultado final.

Esperar a los minutos previos a las Campanadas para descubrir el look completo de Cristina Pedroche se ha convertido ya en todo un ritual. En nuestras casas, hemos podido hacer apuestas de qué es lo que escondía la vallecana debajo del atuendo inicial, pero, seguramente, pocos hayan acertado.

Cristina ha comenzado con un gran abrigo en el que se podrían apreciar trozos de todos los vestidos que ha ido luciendo en las Campanadas pasadas. De hecho, el primer vestido con el que las presentó, se ha convertido en un abanico.