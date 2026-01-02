La petición de Eduardo Navarrete a Roberto Leal por acertar en Pasapalabra: “Un beso en todos los morros”

Eduardo Navarrete se ha venido arriba nada más comenzar el año en Pasapalabra. El diseñador ha conseguido un pleno de mucho mérito en La Pista y, además de los cinco segundos y del gran libro del concurso, ha pedido un premio excepcional: “un beso en todos los morros” de Roberto Leal. Ha sumado otro momentazo en la prueba musical tras el descuido estilo Sabrina enseñando un pezón en el programa de Nochevieja.

Por segunda vez, Eduardo ha ganado su duelo contra Valeria Vegas, esta vez con una canción de 1979 de la que han escuchado una versión del año 1998. Tras el primer fragmento, los dos invitados se han quedado con cara de circunstancias, hasta que le ha llegado un golpe de inspiración al diseñador. Ha dado en el clavo con ‘Volando voy, volando vengo’. “Un piquito me merezco”, le ha pedido a Roberto.

Como el presentador le ha confirmado que había acertado, Eduardo ha ido en busca de esa recompensa y los dos han comenzado una alocada y sorprendente carrera por todo el plató. Finalmente, Roberto se ha rendido, se han fundido en un abrazo… ¿y ha habido también beso? ¡Descúbrelo en el vídeo!