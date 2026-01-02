Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un hombre resulta gravemente herido tras recibir varias puñaladas en Villaverde

La víctima entró en parada cardiorrespiratoria de la que, tras unos 30 minutos, consiguieron reanimarle.

Imagen de la Policía Nacional.

Un hombre ha resultado gravemente herido tras recibir varias puñaladas en Villaverde | Europa Press

Mara Fernández
Publicado:

El pasado jueves 1 de enero un hombre de entre 35 y 40 años de edad ha resultado gravemente herido al recibir varias puñaladas pasadas las 22:00 horas. El afectado se encontraba a la altura del número 121 de la calle Moncada, en el distrito madrileño de Villaverde. Siendo este suceso uno de los primeros accidentes del año.

Una portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que una de las heridas por arma blanca penetró en el abdomen de la víctima, y en su consecuencia, este entró en parada cardiorrespiratoria de la que, tras unos 30 minutos, han conseguido revertir las asistencias de Samur-Protección Civil que han acudido en su auxilio.

Tras ser atendido, el hombre ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. Una psicóloga de Samur-Protección Civil ha asistido a familiares de la víctima, mientras que Policía Nacional investiga el suceso.

