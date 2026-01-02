Irene Rosales reacciona con total naturalidad a que Kiko Rivera haya hecho público que tiene nueva novia

Meses después de haber puesto fin a una relación de más de una década, y con dos hijas en común, Irene Rosales y Kiko Rivera vuelven a situarse en el centro del foco mediático. Y es que los reporteros han conseguido la primera reacción de la exmujer del Dj después de que este hiciese público que tiene nueva novia.

Kiko Rivera sorprendía hace unos días al presentar en redes sociales a su nueva novia, Lola García, una bailarina flamenca y actriz con la que parece que ha recuperado las ganas de enamorarse. Y es que la fotografía que ha publicado el cantante en Instagram, abrazados, con una complicidad innegable a la vista de cualquiera, ha generado muchas reacciones entre sus seguidores tanto positivas como negativas, y como era de esperar, todas las miradas se han dirigido a Irene Rosales, su exmujer.

Lejos de querer alimentar polémicas o tensiones, Irene ha dado sus primeras declaraciones públicas con una actitud de lo más respetuosa. Al ser preguntada por si se alegraba de ver a Kiko de nuevo ilusionado, fue clara y tajante: "Por supuestísimo". Una respuesta a la que añadió que se alegra "enormemente" al verle feliz, dejando claro que no existe ningún tipo de rencor ni mal rollo en su relación actual.

Además, Irene quiso darle normalidad a la situación y no hacer un drama de algo tan natural como son el amor y las relaciones familiares, reconociendo de lo más generosa que "era lo normal" que sus hijas se lleven bien con la nueva pareja de su padre. Una afirmación que deja claro que para la influencer no es un problema y que lo importante es el bienestar de sus hijas, por eso, ambos siguen siendo un equipo.

Irene Rosales y Kiko Rivera | Europa Press

La sevillana también quiso recalcar que, por encima de todo, Kiko sigue siendo el padre de sus hijas y que entre ambos existe una buena comunicación. Un entendimiento que considera fundamental, no solo para el crecimiento de las dos pequeñas, sino también para evitar desacuerdos o tensiones innecesarias. De hecho, Irene dejó entrever que ya sabía que el cantante estaba conociendo a alguien, motivo por el que no se ha mostrado sorprendida ni se han producido situaciones incómodas.