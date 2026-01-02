¡Bienvenidos!
El Hormiguero arranca el 2026 con dos noches únicas: ¡descubre quiénes serán los primeros invitados del año!
Pablo Motos tendrá el placer de recibir a Kira Miró, María Hervás, Raquel Guerrero, Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete durante la primera semana del año.
El Hormiguero arrancará el 2026 por todo lo alto con dos noches que prometen ser inolvidables. Kira Miró, María Hervás, Raquel Guerrero, Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete serán los protagonistas de los dos primeros programas del año el miércoles 7 y jueves 8 de enero.
Miércoles: Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero
Arrancamos 2026 con las pilas recargadas y la visita de lujo de la actrices Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero. Nos presentarán la nueva temporada de la exitosa serie Machos Alfa que llega a Netflix el próximo 9 de enero.
Jueves: Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete
Calentamos motores para la nueva temporada de El Desafío y lo hacemos con la visita de su presentador, Roberto Leal, y de dos de los ocho nuevos concursantes de la sexta edición, María José Campanario y Eduardo Navarrete. El concurso de retos más exitoso de la televisión se estrena próximamente en el prime time de Antena 3.
