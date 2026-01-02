Antena3
¡Regresa El Desafío! El próximo viernes, estreno de la nueva temporada en Antena 3

El próximo viernes llega la nueva temporada de El Desafío, con nuevos concursantes, nuevas pruebas, y récords históricos por romper.

Julián López
Comienza la cuenta atrás. El próximo viernes, a las 22.00 horas, se estrena la nueva temporada de El Desafío, el programa de Roberto Leal en el que ocho concursantes demostrarán que los límites están para superarse.

Willy Bárcenas, María José Campanario, Patricia Conde, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas, Eduardo Navarrete, Eva Soriano y José Yélamo serán los concursantes de una nueva edición que promete superar todas las expectativas.

Las impresionantes pruebas de estos concursantes pasarán por las valoraciones de Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val, los jueces un año más, quienes contarán con jueces invitados para completar las notas.

Esta nueva edición será una de "las mejores", según apunta Juan del Val, de las "más competitivas que se han vivido" para Pilar Rubio, y "la más emocionante y espectacular" para Santiago Segura.

Las ganas, la fuerza, la mente… todo se pone a prueba y al límite en El Desafío. Así que ya sabes, el próximo viernes a las 22.00 horas, gran estreno de El Desafío en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

