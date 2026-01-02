“¡Cómo te he puesto, Alain!”: así describe Sonsoles Ónega a los protagonistas de Las hijas de la criada

En los capítulos que ya hemos visto de Las hijas de la criada, hemos podido conocer en profundidad a muchos de los personajes que mueven las tramas de esta historia, aunque alguno todavía puede darnos alguna sorpresa antes del final.

Sonsoles Ónega ha sido la que ha creado los personajes que conforman esta historia y, aunque alguno de ellos puede cambiar ligeramente en la adaptación, tiene calado cómo es cada uno.

A Gustavo, la escritora lo definiría como embustero, cobarde e infiel. “¡Cómo te he puesto, Alain!”, ha bromeado Sonsoles Ónega al hablar de su personaje. Al fin y al cabo, todos sus errores son los que desencadenan muchas de las desgracias de la serie.

Los adjetivos que le ha atribuido a Inés son muy diferentes a los de su marido. Para la presentadora, este personaje es valiente, doliente y una emprendedora nata. ¡Descubre cómo ha descrito a otros personajes en el vídeo de arriba!