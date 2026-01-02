"Deberíamos jubilarnos a los 72 años": un experto en economía advierte

Aquellas personas que se quieran jubilar, a partir de este año 2026, tendrán que esperar un poco más ya que se tiene la previsión de que la edad legal de jubilación suba a los 66 años y 10 meses.

Se trata de dos meses más de trabajo para poder cobrar el 100% de la pensión y siempre y cuando no hayas cotizado al menos durante 38 años y tres meses. Lo que corresponde a la subida progresiva fijada en la reforma de pensiones aprobada en 2013.

El objetivo es llegar a jubilarnos a los 67 años para poder mantener el sistema de pensiones. Es decir, cuando más se tarde en jubilarse, menos pensiones habrá que pagar y, también habrá más gente trabajando para poder financiarlas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Francisco López, quien lo tiene claro: "Toda la vida trabajando para esto", señala tras tener más de 40 años cotizados y 62 años sin jubilación completa.

Luis Garvía, experto en economía, señala: "Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de las 72 años", en referencia a que las cuentas salieran correctas ya que "el gasto público con las pensiones va a ir a más".

A pesar de todo ello, este año también se aplica el nuevo método para calcular cuánta pensión nos corresponde. De nuestros últimos 25 años cotizados, podemos eliminar los dos peores meses. De manera que no se tengan en cuenta para saber lo que vamos a cobrar.

Nos jubilamos más tarde, pero en teoría lo que cobremos de pensión será un poquito más.