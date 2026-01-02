Un invitado firma el primer pleno de 2026 en el ¿Dónde Están?: Valeria Vegas al ritmo de ‘SloMo’

Ni Manu ni Rosa. El primer pleno de 2026 en el ¿Dónde Están? lo ha conseguido una invitada. Valeria Vegas ha dado la sorpresa al resolver el panel del equipo naranja. Lo ha logrado al ritmo de ‘Slomo’, ya que Pasapalabra se ha puesto en modo eurovisivo para comenzar el año.

Rosa tenía que elegir entre las dos opciones de la prueba y ha dejado claro que quería jugar con el éxito de Chanel, dejando a Manu el panel dedicado a ‘Esa diva’ y a Melody. Ha estado cerca de lograr el pleno, pero finalmente Valeria lo ha hecho por ella. La comunicadora ha podido así desquitarse de su nueva derrota en La Pista ante Eduardo Navarrete, que ha acertado la canción a la primera y ha pedido un sorprendente premio adicional: “un beso en todos los morros” de Roberto Leal.

Valeria lo ha celebrado de forma contenida y reclamando también alguna recompensa, en su caso el libro de Pasapalabra. Sin embargo, los plenos musicales de Eduardo y Fernando Tejero habían acabado con las existencias del día.