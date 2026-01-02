Antena3
¿Es segura la baliza V16 si tenemos marcapasos?

La Baliza V16 ya está dentro de los coches españoles. Sin embargo, su funcionamiento tiene algunos inconvenientes y puede provocar daños en pacientes con marcapasos.

baliza v16

Óscar Martín
Ha comenzado el año 2026 y con ello el uso obligatorio de la baliza V16. Además, han empezado a manifestarse sus primeros inconvenientes: poca visibilidad y señal comprometida en zonas de montaña o valles altos.

Por si fuera poco, los médicos advierten de que puede ser peligrosa para determinados pacientes. Recomiendan que la baliza V16 no se acerque a menos de 15 o 30 centímetros del marcapasos porque podría llegar a cambiar su programación.

Una distancia a la que tampoco habría que acercar a un desfibrilador ya que no funcionaría si un paciente tuviera una arritmia maligna.

No son los únicos inconvenientes, sino que el frío no es un buen aliado para un correcto funcionamiento ya que no soporta temperaturas más bajas de los 10 grados. El agua no puede darle directamente, tiene que estar protegida de la lluvia.

A pesar de todo ello, en Y ahora Sonsoles hemos hablado con Manuel Rodríguez, un claro defensor de la baliza V16 y con Ignacio Fernández, presidente de la Sociedad Española de Cardiología: "Todos los pacientes saben que no deben acercar su marcapasos a un imán".

Hace tan solo unos días, también hablamos con el ideador de este instrumento complementario a los obligatorios triángulos.

Creador de la baliza V16: “Tenemos 250.000 conductores con problemas de discapacidad en España"

baliza v16
