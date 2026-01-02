Revelan la principal hipótesis del incendio de la discoteca en Suiza: "Habrían llegado al techo, que se incendió"

La periodista Isabel Saco informaba para Espejo Público desde el lugar de la tragedia ocurrida en la estación suiza de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, al suroeste del país. La fiesta de Año Nuevo se convirtió en un auténtico infierno que originaba una inmensa tragedia. Un incendio que se propagaba muy rápidamente en la discoteca causaba varias explosiones y ha dejado al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos.

"Los destellos llegaron al techo"

Desde el primer momento se sospechó que la pirotecnia pudo estar detrás del origen de las llamas y según pasan las jornadas, esta hipótesis gana más fuerza. De hecho los investigadores, a raíz de las imágenes grabadas por algunos de los asistentes a la fiesta de Nochevieja, estarían siguiendo como principal línea de investigación un incidente concreto que pudo ser el origen de todo: "Una joven se subió sobre los hombros de un camarero con la botella de Champagne", y los las llamas de la bengala que llevaba pegada la botella "habrían llegado al techo, que se incendió".

El medio suizo BFM ha publicado esta fotografía exclusiva del interior del local en sus redes sociales, del que pudo ser el momento en que se iniciaba el incendio, la realidad podría haber sido algo distinta, pero sí comenzaría en el techo:

La periodista informaba también de la situación de los hospitales del país alpino, al límite de su capacidad ante la gravedad de las quemaduras de varios de los heridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.