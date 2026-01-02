Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tragedia Año Nuevo

Revelan la principal hipótesis del incendio de la discoteca en Suiza: "Habrían llegado al techo, que se incendió"

La línea de investigación más probable apunta a la pirotecnia. Esta teoría gana peso según avanzan los trabajos de las autoridades suizas a raíz de las imágenes grabadas por varios jóvenes en el interior del local.

Tragedia Suiza

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La periodista Isabel Saco informaba para Espejo Público desde el lugar de la tragedia ocurrida en la estación suiza de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, al suroeste del país. La fiesta de Año Nuevo se convirtió en un auténtico infierno que originaba una inmensa tragedia. Un incendio que se propagaba muy rápidamente en la discoteca causaba varias explosiones y ha dejado al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos.

"Los destellos llegaron al techo"

Desde el primer momento se sospechó que la pirotecnia pudo estar detrás del origen de las llamas y según pasan las jornadas, esta hipótesis gana más fuerza. De hecho los investigadores, a raíz de las imágenes grabadas por algunos de los asistentes a la fiesta de Nochevieja, estarían siguiendo como principal línea de investigación un incidente concreto que pudo ser el origen de todo: "Una joven se subió sobre los hombros de un camarero con la botella de Champagne", y los las llamas de la bengala que llevaba pegada la botella "habrían llegado al techo, que se incendió".

El medio suizo BFM ha publicado esta fotografía exclusiva del interior del local en sus redes sociales, del que pudo ser el momento en que se iniciaba el incendio, la realidad podría haber sido algo distinta, pero sí comenzaría en el techo:

La periodista informaba también de la situación de los hospitales del país alpino, al límite de su capacidad ante la gravedad de las quemaduras de varios de los heridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Último ensayo de las campanadas: la Puerta del Sol abarrotada

Último ensayo de las campanadas: la Puerta del Sol abarrotada y las uvas en Espejo Público

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

El rifirrafe entre Paco Castañares y Afra Blanco por las denuncias de ascos del PSOE

Tensión entre Paco Castañares y Afra Blanco por las denuncias de acoso del PSOE: "Paco Salazar tenía pinta de lo que le han denunciado"

Manu formula su mayor deseo para el año 2026: "Creo que es evidente"

Manu formula su mayor deseo para el año 2026: "Creo que es evidente"

Tragedia Suiza

Revelan la principal hipótesis del incendio de la discoteca en Suiza: "Habrían llegado al techo, que se incendió"

La reflexión de Miguel Bosé sobre la edad: "Cuantos más años cumples, más lucidez adquieres"
El Hormiguero

Miguel Bosé, sobre el paso del tiempo: "Pierdes inocencia, pero se muta en verdad"

El 'milagro' que hizo que Miguel Bosé pudiese volver a cantar: "Sabía que era cuestión de tiempo"
El Hormiguero

Miguel Bosé cuenta cómo logró recuperar su voz y volver a cantar: “Era cuestión de tiempo”

¿Qué sucederá en Pasapalabra en 2026? Manu y Rosa, llamados a hacer historia este año
Los próximos récords

¿Qué sucederá en Pasapalabra en 2026? Manu y Rosa, llamados a hacer historia este año

Son las preguntas que todos los espectadores se hacen: quién se llevará el bote, cuándo ocurrirá y qué cantidad alcanzará.

El emocionante viaje de Roberto Leal y Mercedes ya tiene fecha: Nos vamos de madre, estreno el próximo miércoles
Después de El Hormiguero

El emocionante viaje de Roberto Leal y Mercedes ya tiene fecha: Nos vamos de madre, estreno el próximo miércoles

El presentador y su madre están listos para comenzar una de las grandes aventuras de su vida.

Un Rosco inesperado para Manu y Rosa para empezar 2026: ¡con doce preguntas y en pareja!

Un Rosco inesperado para Manu y Rosa para empezar 2026: ¡con doce preguntas y en pareja!

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega felicita el año a los espectadores: "Que el 2026 os traiga salud y buenos pensamientos""

Manu y Rosa dan por bueno un empate accidentado en el último Rosco de 2025

Manu y Rosa dan por bueno un empate accidentado en el último Rosco de 2025

Publicidad