Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta

La colaboradora ha reconocido que, cuando le preguntan si van a tapar agujeros, responde que "ya está gastado".

Alberto Mendo
"Estamos de reforma", ha contado Juan del Val durante la tertulia de actualidad de El Hormiguero. La anécdota parece que no ha sorprendido a sus compañeros de mesa, y Nuria Roca ha demostrado que las obras deben ser una rutina para ellos al apostillar: "Para variar".

Juan ha explicado que se han comprado "una casita" y ha dado por cierta una frase que ha rememorado: "Una reforma se puede llevar hasta el extremo de la completa ruina de su propietario". De hecho, la pareja ha revelado que "queda muchísimo" de las obras.

"Tenemos un amigo, que es el que decora", ha comentado sobre Pepe Leal, añadiendo que se inventa una cosa nueva cada vez que ve la casa. Trancas y Barrancas han bromeado con que el decorador ha visto la oportunidad tras el Premio Planeta, y Nuria se ha destapado como la artífice de esa inversión. "Te va a pasar como a mí en la boda", ha bromeado Tamara Falcó, asegurando que Íñigo Onieva ya la rogaba que se quedara en el coche para no seguir gastando.

Cristina Pardo ha sido aún más directa con Nuria: "Desde el principio actuó como si el Planeta lo hubiera ganado ella". La aludida, lejos de negarlo, ha revelado que, cuando le preguntan si van a tapar agujeros, responde que el dinero "ya está gastado". ¡No te lo pierdas en el vídeo!

