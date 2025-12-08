Así quedan las cosas tras la boda de Gabriel y Begoña en Sueños de libertad... ¿en qué lugar está Andrés?

Las cosas están cambiando muy rápido en Sueños de libertad, y es que la historia de nuestros protagonistas se ha dado la vuelta.

Begoña se ha casado con Gabriel, tras un breve romance... ¡pero no sabe todo lo que esconde su nuevo marido! La enfermera decidió inesperadamente adelantar su boda con el abogado al estar esperando un hijo de él.

Respecto a Andrés, le dejó con el corazón totalmente roto. Además, el de la Reina, nunca se ha fiado de la llegada de Gabriel: y ahora ha confirmado sus sospechas.

Tras no conseguir impedir la boda de Gabriel y Begoña, el joven decidió viajar a Tenerife. Gracias a un soplo de Amador Rojas, el detective privado, descubrió que Delia Márquez, la madre de Gabriel, seguía viva y en una residencia en Canarias. ¿Por qué les mintió entonces él al llegar y dijo que estaba muerta?

El rencor de Gabriel

Andrés ha descubierto a través de Delia, que el odio de Bernardo a su hermano Damián se lo transmitió a su hijo Gabriel, por lo que cree que ahora ha llegado a la familia para vengarse de ellos y quitarles todo. ¿Conseguirá reunir pruebas para demostrar que sus sospechas son ciertas?

Por su parte, la llegada de Delia a casa de la Reina ha puesto en jaque a Gabriel, quien ha hecho desconfiar a Begoña y también a Damián, quienes le tachan de mentiroso.

Su alianza con María sigue intacta, pero si alguien escucha a Delia, pueden llegar a descubrirle: solo le mueve el odio.

Por otro lado, la relación entre María y Andrés está más muerta que nunca, además de que el joven no la cree: intuye que podía caminar desde antes del accidente y se lo ocultó.

¿Conseguirá Andrés demostrar la cara oscura de su primo? ¿Le creerá Begoña? ¿Llegará Gabriel a convencer otra vez a su mujer de que le crea? ¿Conseguirá María mantenerse al lado de Andrés?

No te pierdas todo esto y mucho más, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.