Una mujer muere congelada tras ser abandonada por su novio en medio de una montaña

Las autoridades austriacas han identificado a Kerstin Gurtner, una mujer de 33 años que murió congelada a pocos metros de la cima del Grossglockner después de que su novio, un montañero experimentado, la dejara sola durante una ascensión nocturna en pleno invierno.

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Kerstin Gurtner, natural de Salzburgo(Austria), se describía a sí misma en redes sociales como una "niña de invierno" y "persona de montaña". Sin embargo, según los investigadores, no contaba con experiencia suficiente para afrontar una ruta tan exigente como la subida al Grossglockner, el pico más alto de Austria.

La noche del 19 de enero emprendió junto a su pareja, Thomas Plamberger, de 39 años, una subida de más de 3.500 metros en condiciones extremas, con temperaturas que rondaban los -20 ºC.

A apenas 50 metros de la cruz que marca la cima, Gurtner estaba exhausta, desorientada e hipotérmica. Fue allí donde, según la Fiscalía de Innsbruck, Plamberger la dejó completamente desprotegida, sin cubrirla con las mantas de emergencia que llevaban.

El novio, señalado como "guía responsable" de la excursión

Los fiscales sostienen que Plamberger, con amplia experiencia en alta montaña, actuaba como guía de la ruta y tenía la obligación de proteger a su acompañante.

La investigación apunta a que la pareja quedó prácticamente inmovilizada desde las 20:50 horas. A pesar de ello, Plamberger no pidió ayuda cuando un helicóptero de la Policía sobrevoló la zona dos horas después.

Según el relato de la Fiscalía, la primera llamada de auxilio se produjo a la 1:35 de la madrugada. Después, Plamberger habría silenciado el teléfono, y, a las 2:30, una cámara lo captó descendiendo mientras Gurtner permanecía atrás, cerca de la cima.

Volvió a contactar con los servicios de emergencia a las 3:30 horas, paro para entonces, la mujer ya había muerto por congelación. Imágenes de una webcam de la zona mostraron el lugar en el que habían acampado cerca de la cumbre.

El abogado de Plamberger, Kurt Jelinek, sostiene que su cliente es inocente y afirma que se trata de un "accidente trágico y fatídico". El proceso judicial sigue en marcha. Tras conocerse su identidad, cientos de personas han llenado de mensajes una página creada en memoria de Gurtner. "Descansa en paz celestial", escribió una de ellos. "Detrás de las lágrimas del dolor se esconde la sonrisa del recuerdo", añadió otra.

