Limpieza
Trucos para limpiar el árbol de Navidad y los adornos fácilmente antes de ponerlos
Con el puente como pistoletazo de salida a la Navidad, es el momento perfecto para sacar el árbol, los adornos y el pesebre… y darles una puesta a punto rápida antes de decorar la casa.
Este puente, muchas familias aprovechan para sacar el árbol, el pesebre y toda la decoración navideña. Antes de colocarlo todo, los expertos recomiendan dedicar unos minutos a una buena limpieza para que luzca perfecto durante todas las fiestas. Por eso, Ordenatriz nos ha contado sus trucos para hacerlo en casa.
El árbol de Navidad puede lavarse con agua y jabón usando una bayeta. Basta con introducir cada rama en un barreño y secarla después con un poco de aire del secador para eliminar el polvo. Para guardarlo, una bolsa resistente ayuda a mantenerlo bien almacenado hasta el próximo año. Y, si falta espacio en casa, triunfan los árboles virales: desde el medio árbol hasta el árbol hecho solo con espumillón.
Las luces, normalmente protagonistas de enredos imposibles, también tienen solución. Tener a mano una bobina, cartón o bolsa específica permite enrollarlas sin que los cables se mezclen, lo que facilita colocarlas y guardarlas.
Las bolas y adornos del árbol se limpian fácilmente con un paño húmedo y se secan al instante. Guardarlas en bolsas acolchadas evita que se pierdan o se rompan. Y para las figuras del pesebre, una brocha suave es ideal para quitar el polvo sin dañarlas, dejándolas como nuevas para decorar de nuevo el hogar.
