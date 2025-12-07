Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Limpieza

Trucos para limpiar el árbol de Navidad y los adornos fácilmente antes de ponerlos

Con el puente como pistoletazo de salida a la Navidad, es el momento perfecto para sacar el árbol, los adornos y el pesebre… y darles una puesta a punto rápida antes de decorar la casa.

Ordenatriz

Publicidad

Este puente, muchas familias aprovechan para sacar el árbol, el pesebre y toda la decoración navideña. Antes de colocarlo todo, los expertos recomiendan dedicar unos minutos a una buena limpieza para que luzca perfecto durante todas las fiestas. Por eso, Ordenatriz nos ha contado sus trucos para hacerlo en casa.

El árbol de Navidad puede lavarse con agua y jabón usando una bayeta. Basta con introducir cada rama en un barreño y secarla después con un poco de aire del secador para eliminar el polvo. Para guardarlo, una bolsa resistente ayuda a mantenerlo bien almacenado hasta el próximo año. Y, si falta espacio en casa, triunfan los árboles virales: desde el medio árbol hasta el árbol hecho solo con espumillón.

Las luces, normalmente protagonistas de enredos imposibles, también tienen solución. Tener a mano una bobina, cartón o bolsa específica permite enrollarlas sin que los cables se mezclen, lo que facilita colocarlas y guardarlas.

Las bolas y adornos del árbol se limpian fácilmente con un paño húmedo y se secan al instante. Guardarlas en bolsas acolchadas evita que se pierdan o se rompan. Y para las figuras del pesebre, una brocha suave es ideal para quitar el polvo sin dañarlas, dejándolas como nuevas para decorar de nuevo el hogar.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ordenatriz

Trucos para limpiar el árbol de Navidad y los adornos fácilmente antes de ponerlos

El abrazo entre los cuatro coaches

La gran amistad de los coaches en el backstage: "Nos queremos un montón"

El último Llego y canto de la edición llega a La Voz en una noche clave para los coaches

La conexión de los coaches durante sus increíbles actuaciones: “Hay mucho respeto, admiración y cariño”

Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta
Tertulia de actualidad

Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta

Juan, concursante de La ruleta de la suerte noche
CRONICA

Casi 50.000 euros se han repartido los tres concursantes de La ruleta noche

Bertín Osborne
Repasamos

Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman la paz: así ha sido el conflicto por su hijo que han arrastrado durante dos años

Ambos han firmado ya el convenio regulador por la manutención de su hijo David. Algo que se ha hecho esperar dos años y que ha pasado por altibajos que te hemos contado en Y ahora Sonsoles.

Cris, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 6 DE DICIEMBRE

Cris pone un broche de oro a su noche al ganar más de 37.000 euros

La concursante ha resuelto el panel final y consigue sumar 8.000 euros a su marcador.

Concursante de La ruleta de la suerte noche

¡Está que se sale! El gajo de los 5.000 euros, dos veces en el mismo panel

Jorge Fernández

¡Contra todo pronóstico! Jorge Fernández ‘perrea’ al ritmo de Karol G

Concursante de La ruleta de la suerte noche

¡Qué tensión! Juan se lleva 7.400 euros en un final con mucha duda

Publicidad