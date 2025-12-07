Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRONICA

Casi 50.000 euros se han repartido los tres concursantes de La ruleta noche

Un programa muy completo en el que los concursantes han alcanzado grandes marcadores.

Juan, concursante de La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

El sexto programa de La ruleta de la suerte noche ha sido una de las entregas más emocionantes hasta la fecha en esta edición especial. Jorge Fernández y Laura Moure son los anfitriones en un plató con mucha fiesta.

La música llega de la mano de la banda, encabezada por Joaquín Padilla y Tayra Taylor, quienes interpretan temazos que ponen a bailar a cualquiera, sino que se lo diga a Jorge Fernández, el presentador se ha atrevido hasta ‘perrear’ en este último programa al ritmazo de Karol G.

Jorge Fernández

Los premios han sido los protagonistas durante toda la gala, los marcadores han sido muy elevados para los tres participantes, aunque quien más se ha llevado ha sido Cris, con un espectacular bote de 29.975 euros a los que ha sumado 8.000 más tras acertar el bote final.

Cris, concursante de La ruleta de la suerte noche

Una edición llena de sorpresas y de emociones, en la que todo el mundo ha ganado. Revive los mejores momentos de La ruleta noche.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Juan, concursante de La ruleta de la suerte noche

Casi 50.000 euros se han repartido los tres concursantes de La ruleta noche

Bertín Osborne

Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman la paz: así ha sido el conflicto por su hijo que han arrastrado durante dos años

Cris, concursante de La ruleta de la suerte noche

Cris pone un broche de oro a su noche al ganar más de 37.000 euros

Concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 6 DE DICIEMBRE

¡Está que se sale! El gajo de los 5.000 euros, dos veces en el mismo panel

Jorge Fernández
MEJORES MOMENTOS | 6 DE DICIEMBRE

¡Contra todo pronóstico! Jorge Fernández ‘perrea’ al ritmo de Karol G

Concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 6 DE DICIEMBRE

¡Qué tensión! Juan se lleva 7.400 euros en un final con mucha duda

Jorge Fernández ha querido jugar con los nervios del concursante antes de anunciarle su abundante premio.

Nutriman
NUTIMAN

Brote de peste porcina en España: ¿cómo puede afectar a las personas y cómo atajarlo?

Saltan las alertas sanitarias por la rápida propagación de la peste porcina. Por eso, Nutriman nos cuenta qué es realmente esta enfermedad y cómo puede afectarnos a las personas.

Juan del Val

“Hemos llegado a un límite”: la polémica de Juan del Val con la que se ‘juega’ su presencia en El Hormiguero

Pablo López

El próximo viernes, tú decides en la Última Semifinal a los cuatro finalistas de La Voz

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¿Se van Manu y Rosa? El exconcursante que ilusiona con un posible regreso a Pasapalabra

Publicidad