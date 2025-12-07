Casi 50.000 euros se han repartido los tres concursantes de La ruleta noche

El sexto programa de La ruleta de la suerte noche ha sido una de las entregas más emocionantes hasta la fecha en esta edición especial. Jorge Fernández y Laura Moure son los anfitriones en un plató con mucha fiesta.

La música llega de la mano de la banda, encabezada por Joaquín Padilla y Tayra Taylor, quienes interpretan temazos que ponen a bailar a cualquiera, sino que se lo diga a Jorge Fernández, el presentador se ha atrevido hasta ‘perrear’ en este último programa al ritmazo de Karol G.

Los premios han sido los protagonistas durante toda la gala, los marcadores han sido muy elevados para los tres participantes, aunque quien más se ha llevado ha sido Cris, con un espectacular bote de 29.975 euros a los que ha sumado 8.000 más tras acertar el bote final.

Una edición llena de sorpresas y de emociones, en la que todo el mundo ha ganado. Revive los mejores momentos de La ruleta noche.